Monica Leofreddi e la storia d’amore con Antonello Venditti: perché e come è finita?

Perché Monica Leofreddi e Antonello Venditti si sono lasciati? Cosa è successo? La conduttrice e il cantante romano hanno avuto una lunghissima storia d’amore durata ben 9 anni. I due si sono messi insieme quando lei aveva appena 20 anni. Per lei Antonello ha scritto anche due canzoni: “Ogni volta” e “Settembre”. Ma perché e come è finita la loro storia d’amore? “E dai, togliamoci questo dente. Io e Antonello siamo stati insieme 9 anni non lo ha mai saputo nessuno, non volevo essere la fidanzata di qualcuno – ha raccontato qualche tempo fa Monica Leofreddi -. Sono stati anni nell’ombra. Io l’ho tradito e l’ho lasciato per la persona con la quale l’ho tradito”.

La Leofreddi ha poi aggiunto: “Antonello mi ha dedicato “Ogni volta” quando la nostra storia è finita e, invece, durante la nostra storia mi ha dedicato “Settembre”. Durante i nove anni di storia con Venditti, Monica Leofreddi aveva anche un rapporto con il figlio di Venditti, Francesco. “Con Francesco ho fatto le prove da mamma e con lui ho avuto fin da subito un bel rapporto. Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi e ci vogliamo bene ancora oggi”, ha raccontato.

In merito alla storia con Antonello Venditti Monica Leofreddi a Verissimo ha voluto ribadire: “Ero giovane e mi vergognavo perché avevo paura di essere etichettata in televisione come la fidanzata di… Nella carriera mi sono sudata tutto anche il mio ingresso in Rai fatto con un provino ma avevo paura che questa storia mettesse delle ombre sulla mia professione”. Terminata la storia con Antonello Venditti, Monica Leofreddi è andata avanti e oggi è sposata con un dentista romano da cui ha avuto due figli.