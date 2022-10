Money Monster – L’altra faccia del denaro: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 13 ottobre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Money Monster – L’altra faccia del denaro, film del 2016 diretto da Jodie Foster. Tra gli interpreti principali figurano George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell e Dominic West. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lee Gates è un esperto di finanza, brillante presentatore dello show televisivo Money Monster. Il giorno prima della trasmissione il titolo di borsa IBIS Clear Capital è precipitato, apparentemente a causa di un glitch, un guasto dell’algoritmo di trading, costando agli investitori 800 milioni di dollari. Lee vuole intervistare l’amministratore delegato di IBIS, Walt Camby, per un’intervista sull’incidente, ma Camby rifiuta, dicendo di essere diretto a Ginevra per un viaggio d’affari. Durante la trasmissione, un corriere con un pacco da consegnare entra sul set, tira fuori una pistola e prende Gates in ostaggio, costringendolo a indossare un giubbotto carico di esplosivo. Il detonatore è comandato tramite un telecomando tenuto in mano dal ragazzo: se questi lo rilascia, il giubbotto esplode[1]. Il giovane ventiquattrenne, che si chiama Kyle Budwell, ha investito su IBIS tutti i 60.000 dollari ereditati dalla madre deceduta, seguendo il suggerimento che alcuni giorni prima Lee aveva dato ai suoi ascoltatori e, come tutti gli altri investitori, ha perso tutto. E questo è il motivo del folle gesto: vuole avere una spiegazione dell’accaduto. La polizia interviene sul posto e si accorge della possibilità di distruggere il detonatore, che il giovane ha messo vicino al rene di Lee, invece che vicino al cuore. Il piano prevede quindi di sparare a Lee, sperando che sopravviva, distruggendo il detonatore. Nel frattempo la trasmissione continua ad andare in onda in diretta, seguita da milioni di telespettatori.

Money Monster – L’altra faccia del denaro: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Money Monster – L’altra faccia del denaro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

George Clooney: Lee Gates

Julia Roberts: Patty Fenn

Jack O’Connell: Kyle Budwell

Dominic West: Walt Camby

Caitriona Balfe: Diane Lester

Giancarlo Esposito: capitano Marcus Powell

Christopher Denham: Ron Sprecher

Emily Meade: Molly

Lenny Venito: Lenny

Grant Rosenmeyer: Dave

Chris Bauer: tenente Nelson

Dennis Boutsikaris: Avery Goodloe

Condola Rashād: Bree

Aaron Yoo: Won Joon

Carsey Walker Jr.: Sam

Streaming e tv

Dove vedere Money Monster – L’altra faccia del denaro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 13 ottobre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.