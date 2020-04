Momentum: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, 16 aprile 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Momentum, film del 2015 per la regia di Stephen Campanelli. La pellicola, che è stato presentata in anteprima il 12 luglio 2015 al Festival internazionale del cinema di Odessa e quindi il successivo 22 luglio al Fantasia International Film Festival di Montréal, rappresenta il primo lungometraggio di Campanelli e vede come protagonista Olga Kurylenko.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Momentum film: trama

A Cape Town, in Sudafrica, una rapina progettata in ogni minimo dettaglio non va come previsto. Cio’ mette in pericolo la bella e affascinante Alex Faraday, che e’ testimone diretta anche dell’omicidio brutale di uno dei suoi compagni di furto da parte di un sindacato internazionale del crimine alla ricerca di una chiave. Mentre tenta di scappare dalla scena del crimine, Alex viene presa di mira da Mr. Washington, lo spietato capo dei nemici, ed e’ costretta a lottare per la propria salvezza.

Momentum film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Olga Kurylenko – Alexis “Alex” Farraday

– Alexis “Alex” Farraday James Purefoy – Mr. Washington

– Mr. Washington Morgan Freeman – senatore

– senatore Karl Thaning – Doug MacArthur

– Doug MacArthur Colin Moss – Kevin Fuller

– Kevin Fuller Lee-Anne Summers – Penny

– Penny Aidan Whytock – Frank

– Frank Richard Lothian – Jefferson

– Jefferson Shelley Nicole – Miss Clinton

– Miss Clinton Daniel Fox – Anfetamina

– Anfetamina Scot Cooper – Direttore

– Direttore Brendan Murray – Ray Kelly

– Ray Kelly Hlomla Dandala – Madison

– Madison Jenna Saras – Jessica

– Jessica Kingsley Pearson – Matthew

Momentum film: trailer

Ecco il trailer del film:

Momentum film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Momentum in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 16 aprile 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

