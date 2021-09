Momenti di trascurabile felicità: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 6 settembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Momenti di trascurabile felicità, film del 2019 diretto da Daniele Luchetti con protagonista Pif. La pellicola è l’adattamento cinematografico dei romanzi scritti da Francesco Piccolo, cosceneggiatore del film insieme a Luchetti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Paolo Federici è un ingegnere sposato e padre di famiglia. Ad aggiungere pepe alle sue giornate non sono le relazioni extraconiugali che si concede di tanto in tanto, o le sedute al bar con gli amici a fare il tifo per la squadra rosa e nera, ma alcuni istanti di pura gioia, come attraversare in motorino un incrocio urbano nel momento esatto in cui tutti i semafori sono rossi. Un giorno però resta vittima di un incidente stradale: all’incrocio con un semaforo, in sella al suo scooter, Paolo viene letteralmente travolto da un camion. Subito dopo Paolo si rivede in paradiso, dove in seguito alla morte prematura, gli viene concesso di ritornare sulla Terra. Accompagnato da un angelo, Paolo ha a disposizione solo un’ora e trentadue minuti, durante i quali vorrà sistemare tutte le faccende importanti in sospeso, ma alla fine dovrà accontentarsi di trascorrere i suoi novantadue minuti in piccoli “momenti di trascurabile felicità”.

Momenti di trascurabile felicità: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Momenti di trascurabile felicità, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pif: Paolo

Thony: Agata

Renato Carpentieri: impiegato del Paradiso

Franz Cantalupo: Giuseppe

Vincenzo Ferrera: Carmine

Roberta Caronia: Silvana

Angelica Alleruzzo: Aurora

Francesco Giammanco: Filippo

Manfredi Pannizzo: Filippo

Streaming e diretta tv

Dove vedere Momenti di trascurabile felicità in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 6 settembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.