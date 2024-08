Mollo tutto e apro un chiringuito: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, 7 agosto 2024, alle ore 21.25 su Canle 5 va in onda il film Mollo tutto e apro un chiringuito, fresca commedia del 2021 diretta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, direttamente tratta dagli spezzoni comici pubblicati sul canale YouTube Il Milanese Imbruttito, che raccontano le avventure di un piccolo imprenditore milanese purosangue dal carattere scherzosamente “bauscia” e dei personaggi che gli orbitano attorno. Protagonista è il signor Imbruttito, interpretato da Germano Lanzoni. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

Il film racconta la storia del Signor Imbruttito (Germano Lanzoni), un dirigente milanese di una multinazionale, che conduce una vita dai ritmi concitati, dedita soprattutto ai soldi e alle donne. Questa frenetica e al tempo stesso, per lui, appagante esistenza inizia a incrinarsi, quando l’imprenditore Brusini (Paolo Calabresi), che amministra un vero impero del business, manda all’aria l’affare più importante di Imbruttito con una motivazione insensata. È così che per la prima volta in vita sua il dirigente fallisce nella sua missione di portare a casa un buon affare e questa sua sconfitta lo fa cadere in depressione.

A risvegliare Imbruttito da questo suo malessere e torpore post fallimento, ci pensa Brera (Alessandro Betti), un suo vecchio amico, che gli fa una proposta per mettere su un nuovo business: comprare un chiringuito in Sardegna e cambiare totalmente lavoro. Nonostante il figlio Nano (Leonardo Uslengo) e la moglie Laura (Laura Locatelli) non approvino, l’Imbruttito decide di seguire il consiglio di Brera e imbarcarsi, in tutti i sensi, alla volta della Sardegna con il fedele stagista di sempre Giargiana (Valerio Airò).

Arrivati sull’isola, Imbruttito e il suo factotum scoprono che, sebbene il posto sia incantevole, il locale è sito in una zona molto remota e poco frequentata. L’unica comunità nei pressi del chiringuito è Garroneddu, un paesino abitato in stragrande maggioranza da pastori molto tradizionalisti, che non vedono di buon occhio le novità nella loro zona. Il Signor Imbruttito riuscirà a far nascere un nuovo business nella remota area e a superare le ostilità dei sardi del luogo?

Mollo tutto e apro un chiringuito: il cast del film

Protagonista è Germano Lanzoni, noto attore e comico. Non tutti sanno che è anche lo speaker ufficiale del Milan in tutte le partite casalinghe. Si tratta di uno degli attori de Il Terzo Segreto di Satira e protagonista dei videoclip della serie Il Milanese Imbruttito, da cui è tratto questo film. Vediamo insieme il cast con gli attori del film Mollo tutto e apro un chiringuito e i relativi personaggi interpretati.

Germano Lanzoni: signor Imbruttito

Valerio Airò Rochelmeyer: Giargiana

Laura Locatelli: Laura

Leonardo Uslengo: Nano

Brenda Lodigiani: Imbruttita

Claudio Bisio: boss

Paolo Calabresi: Aldo Brusini

Alessandro Betti: Brera

Jake La Furia: notaio Bartolini

Marta Zoboli: Beatrice “Bibi” Visconti

Michele Manca: Ettore Mereu

Stefano Manca: Gavino Mereu

Benito Urgu: Bastiano

Simonetta Columbu: Melissa

Massimiliano Medda: don Claudio

Jun Ichikawa: sig.ra Tanaka

Elettra Lamborghini: se stessa

Streaming e tv

Dove vedere Mollo tutto e apro un chiringuito in diretta tv e streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, 7 agosto 2024, alle ore 21.25. Anche in streaming su Mediaset Infinity.