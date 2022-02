Chi è la moglie o la fidanzata di Roberto Saviano, ospite al Festival di Sanremo 2022

Tra coloro che calcheranno il palco del teatro Ariston c’è anche lo scrittore Roberto Saviano, ospite della terza puntata del Festival di Sanremo 2022: ma chi è la fidanzata o moglie del celebre autore del best seller Gomorra?

Roberto Saviano non è sposato e, dunque, non ha una moglie, ma ha una relazione da diversi anni con un volto celebre della musica italiana: la sua fidanzata, infatti, è Maria Di Donna, meglio conosciuta con il nome d’arte di Meg.

Ex cantante dei 99 Posse, celebre band partenopea, i due fanno coppia da diversi anni, ma non vi sono informazioni su dove vivano per motivi di sicurezza dal momento che lo scrittore è sotto scorta anche se, secondo indiscrezioni emerse in passato, sarebbero residenti in una caserma dei carabinieri situata dietro al Parlamento. C’è anche chi sostiene che i due convivono sia nell’appartamento di Roberto Saviano a New York, sia in quello della cantante a Roma.

Cantautrice e produttrice discografica, Maria Di Donna nasce a Napoli il 20 settembre del 1972. Appassionata di musica sin da piccola, ha collaborato con Almamegretta, Speaker Cenzou e Mad Professor.

La notorietà, però, giunge negli anni Novanta quando si unisce ai 99 Posse, band che conosce durante gli anni delle occupazioni nelle facoltà universitarie. Dopo lo scioglimento del gruppo nel 2005, che in realtà tornerà a riunirsi anni dopo ma senza di lei, Meg intraprende la carriera di solista dando vita a diversi progetti musicali e partecipando anche a manifestazioni con artisti internazionali del calibro di The Chemical Brothers, Garbage e Snoop Dogg.

Nel corso della sua carriera, ha anche recitato nel progetto Tree’r us, pellicola prodotta dal regista Spike Lee e girata da Luca Curto, a cui hanno partecipato, tra gli altri, Raiz e Caparezza.