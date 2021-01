Chi è Eleonora Pratelli, la moglie di Beppe Fiorello

Chi è Eleonora Pratelli, la moglie di Beppe Fiorello? In tanti stasera, vedendo lo show Penso che un sogno così, se lo stanno chiedendo. L’attore (51 anni) è sposato con Eleonora Pratelli (46 anni) con la quale prima del matrimonio ha condiviso alcuni anni di convivenza. Era il 2010 quando all’interno del Vaticano la coppia si è detta sì. L’attore e la moglie hanno due figli: Anita e Nicola. La primogenita ha 17 anni; il secondo ne ha 15.

Ma chi è Eleonora Pratelli? Donna in carriera, moglie e madre, Eleonora Pratelli, moglie di Beppe Fiorello, è CEO di Suite19, un’agenzia specializzata in ‘celebrities endorsement‘. Prima di arrivare a lavorare in questa prestigiosa agenzia, Eleonora si è fatta le ossa, svolgendo anni di dura gavetta, al fine di apprendere tutte le competenze necessarie per svolgere al meglio il suo lavoro. Dal 1997, infatti, la donna si prende cura di tantissimi volti noti del piccolo schermo, fino all’apertura di una personale boutique agency.

Proprio grazie a questo lavoro Eleonora Pratelli e Beppe Fiorello si sono conosciuti moltissimi anni fa: l’attore si era infatti rivolto all’agenzia per cui lavorava la futura moglie, e lì è scattata la scintilla tra i due. L’incontro folgorò Beppe Fiorello, al punto che poco dopo essere uscito dal suo ufficio le inviò un sms con scritto: “Tu sei la madre dei miei figli”. Di recente Beppe ed Eleonora hanno festeggiato i dieci anni di matrimonio. Come? “Siamo rimasti a casa tra noi, in tranquillità. Saremmo potuti uscire a cena, non era ancora tempo di chiusure, ma con l’aumento dei contagi non me la sono sentita”.

Il rapporto di Fiorello con i figli

“Quando è nata mia figlia ero molto spaventato dalla responsabilità di crescere una femmina. Temevo di diventare troppo geloso, perché lo ero stato parecchio da fidanzato. Ma pian piano sono riuscito a costruire con lei un rapporto di completa fiducia. E dopo l’ho fatto anche col maschio”, ha raccontato Beppe Fiorello a “Donna Moderna”.

