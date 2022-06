Modalità aereo: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 29 giugno 2022, va in onda Modalità aereo. Si tratta di un film commedia italiana diretta da Fausto Brizzi. Dura circa 100 minuti ed è arrivata in sala nel 2019. Scopriamo di seguito qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Modalità aereo. Diego è un imprenditore ricco che guida un’azienda vinicola di successo. Un giorno parte per Sidney e nell’aeroporto incontra due uomini, Ivano e Sabino, che lavorano come addetti alle pulizie. I due l’hanno riconosciuto e gli chiedono di scattare una foto insieme. Ma Diego spazientito si rifiuta, li caccia e minaccia di farli licenziare. Uscendo dal bagno, però, dimentica il suo cellulare. I due a quel punto scelgono di vendicarsi per essere stati maltrattati in quel modo e così si concedono acquisti folli online, insulti sui social e si pagano un soggiorno in un hotel lussuoso dove vivere l’imprenditore. Diego si rende conto di aver perso il telefono soltanto quando è già sull’aereo.

Modalità aereo: il cast del film

Il cast di Modalità aereo è composta da diversi attori di punta del cinema italiano come Lillo e Paolo Ruffini. Di seguito vediamo attori e personaggi che compongono il cast della commedia:

Lillo: Ivano De Sanctis

Paolo Ruffini: Diego Gardini

Violante Placido: Linda

Dino Abbrescia: Sabino Lorusso

Caterina Guzzanti: Maria

Christian Monaldi: Luca Gardini

Luca Vecchi: Lorenzo Moretti

Veronika Logan: Veronica Bartolini

Sabrina Salerno: sé stessa

Maurizio Lops: Zio di Maria

Massimiliano Vado: Ad Fcd

Giustina Buonomo: Madre Sabino

Streaming e TV

Dove vedere Modalità aereo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato prima, il film arriva in prima TV mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 21:25 su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a RaiPlay, servizio gratuito previa registrazione che funziona sia via desktop che tramite app.