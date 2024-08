Mistero a Saint Tropez: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 8 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Mistero a Saint Tropez, commedia franco-belga del 2021 diretta da Nicolas Benamou. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Agosto 1970. Come ogni anno, il miliardario Claude Tranchant e sua moglie Eliane hanno invitato il fior fiore dello spettacolo nella loro sontuosa villa di Saint-Tropez. Nulla sembra poter rovinare i festeggiamenti, se non l’inquietante sabotaggio della decappottabile della coppia. Convinto di essere vittima di un tentato omicidio, Tranchant chiede al suo amico Chirac di beneficiare dei servizi del miglior poliziotto di Parigi. Ma nel bel mezzo dell’estate, solo il commissario Boulin, a poche settimane dalla pensione, era disponibile. Tanto arrogante quanto incompetente, è con metodi molto personali che il poliziotto si metterà sulle tracce del piantagrane.

Mistero a Saint Tropez: il cast

Abbiamo visto la trama di Mistero a Saint Tropez, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Christian Clavier: Jean Boulin

Benoît Poelvoorde: Claude Tranchant

Gérard Depardieu: Maurice Lefranc

Thierry Lhermitte: Yves Lamarque

Virginie Hocq: Éliane Tranchant

Rossy de Palma: Carmen

Streaming e tv

Dove vedere Mistero a Saint Tropez in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 8 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.