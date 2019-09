Mister Felicità trama: di cosa parla il film di Siani in onda stasera su Rai 1

Mister Felicità trama: di cosa parla il film di Alessandro Siani in onda stasera su Rai 1

MISTER FELICITÀ TRAMA – Questa sera la programmazione di Rai 1 prevede la messa in onda di un film diretto e interpretato dal noto attore comico napoletano Alessandro Siani, Mister Felicità. Nella pellicola, uscita sugli schermi nel 2017, anche Diego Abatantuono e Carla Signoris.

Ma di cosa parla? Ecco qui di seguito la trama della pellicola.

Tutto quello che c’è da sapere su Mister Felicità

Mister Felicità trama: di cosa parla il film con Alberto Siani

Martino è un ragazzo decisamente sfaticato che vive in Svizzera dalla sorella, Caterina. La donna, un triste giorno, subisce un grave incidente d’auto che non le permetterà più di lavorare e che le renderà necessarie cure che hanno un costo che non può sostenere.

Martino, a quel punto, sarà costretto a prendere il posto di Caterina e a diventare un uomo delle pulizie presso il dottor Guglielmo Gioia, un mental coach che si occupa di risollevare e spronare persone cadute in profonde crisi depressive. La sua “terapia”, infatti, si basa sul pensiero positivo e sull’azione. Quando il dottore si dovrà assentare per un breve periodo Martino ne approfitterà per fingersi il suo assistente; a quel punto arriva Arianna, famosa campionessa di pattinaggio in crisi a causa di una caduta, che diventerà la sua prima paziente.

Fra i due nascerà un rapporto più profondo di quello solamente “clinico”, e la loro storia d’amore s’intreccerà con la crisi tra l’inflessibile madre dell’atleta ed il dottor Gioia, il quale si scoprirà essere il padre della ragazza, separatosi dalla consorte molti anni prima.

Il cast al completo di Mister Felicità

Mister Felicità trama: il trailer

Di seguito il trailer del film con Alberto Siani in onda stasera, in prima serata, su Rai 1: