Mission Impossible: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Mission Impossible è il film in onda questa sera, sabato 19 agosto 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. La pellicola del 1996 è diretta da Brian De Palma ed è ispirata alla serie televisiva Missione impossibile ideata da Bruce Geller nel 1966. Due membri degli U2, Larry Mullen e Adam Clayton hanno registrato una loro versione della canzone portante nel film. La pellicola si è rivelata uno dei maggiori incassi al botteghino del 1996, piazzandosi al terzo posto. La saga iniziata con questo film vanta altri sei titoli. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

A Praga, Jim Phelps (Jon Voight) e la sua squadra, tutti membri di una task force della CIA denominata Impossible Mission Force (IMF), hanno il delicato compito di fermare il furto e la successiva vendita della lista con i nomi degli agenti americani sotto copertura. La loro missione fallisce: il documento viene rubato, Phelps, sua moglie Claire e il resto della squadra viene eliminato. L’unico a salvarsi è Ethan Hunt (Tom Cruise).

Dopo aver incontrato il direttore dell’IMF Eugene Kittridge, Hunt rivela di essersi accorto della presenza di un secondo team di agenti speciali. Dal capo apprende che erano stati mandati per controllarli e che il lavoro era solo un’esca per smascherare una talpa, che si ritiene stia lavorando con un trafficante d’armi noto come Max. Dato che Hunt è l’unico membro rimasto in vita, tutti i sospetti adesso ricadono su di lui.

Consapevole di questo, anticipando le mosse del direttore e dei suoi uomini, riesce a scappare e a rifugiarsi nell’appartamento usato come base dalla squadra. Qui, dopo aver scoperto che Claire è ancora viva, decide di provare con tutti i mezzi necessari la propria innocenza e scoprire chi ha ucciso i suoi amici. Il piano dell’agente inizia con l’incontrare personalmente Max, a cui promette di consegnargli la lista in cambio di 10 milioni di dollari, in modo da fare uscire allo scoperto la vera talpa. Hunt e Claire, dopo aver reclutato l’esperto di computer Luther Stickell (Ving Rhames) e il pilota Franz Krieger (Jean Reno), due ex agenti dell’IMF, si preparano alla missione impossibile di violare il quartier generale della CIA.

Mission Impossible: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Mission Impossible, ma qual è il cast? Protagonisti sono Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Henry Czerny, Jean Reno, Ving Rhames, Kristin Scott Thomas, Vanessa Redgrave, Dale Dye, Ion Caramitru, Ingeborge Dapkunaite. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Tom Cruise: Ethan Hunt

Jon Voight: Jim Phelps

Emmanuelle Béart: Claire Phelps

Henry Czerny: Eugene Kittridge

Jean Reno: Franz Krieger

Ving Rhames: Luther Stickell

Kristin Scott Thomas: Sarah Davies

Vanessa Redgrave: Max

John McLaughlin: politico in TV

Rolf Saxon: analista CIA William Donloe

Karel Dobrý: Matthias

Richard D. Sharp: guardia della CIA all’entrata

Emilio Estevez: Jack Harmon

Dale Dye: Frank Barnes

Ingeborga Dapkūnaitė: Hannah Williams

