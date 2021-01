Mission: Impossible – Rogue Nation: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Mission Impossible – Rogue Nation è il film in onda questa sera, mercoledì 27 gennaio 2021, su Italia 1 dalle 21.20. Una pellicola del 2015 scritta e diretta da Christopher McQuarrie. Si tratta del quinto episodio della saga di Mission Impossible, con protagonisti Tom Cruise nei panni dell’agente della IMF Ethan Hunt, Jeremy Renner e Rebecca Ferguson. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Mission Impossible – Rogue Nation? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

L’agente della IMF Ethan Hunt (Tom Cruise) è alle prese con una nuova missione. Dopo essere venuto a conoscenza dell’acquisto di gas nervino da parte di un gruppo di terroristi, decide di distruggere la nuova attività criminale internazionale chiamata il Sindacato, fino ad allora ignota alla CIA. Ethan scopre ben presto che il Sindacato non è una semplice organizzazione, bensì un gruppo addestrato di spie rinnegate che hanno intenzione di riscattarsi creando un nuovo programma che intimorisca la civiltà.

L’IMF al momento è però senza segretario in carica e perciò è costretta ad unirsi alla CIA, che taglia fuori alcuni membri, fra cui lo stesso Ethan, a cui viene suggerito di rimanere nascosto perché ci sono uomini che lo vogliono morto. Solo e fuggitivo, Ethan decide di raggruppare autonomamente una squadra servendosi dell’aiuto del collega William Brendt (Jeremy Renner) e della spia Isla Faust (Rebecca Ferguson). L’operazione inizia con grandi difficoltà, dovute soprattutto alla mancanza di fondi, con pericoli dietro ogni angolo. Una curiosità: Tom Cruise ha girato le scene d’azione in prima persona. Si è infatti sottoposto a intense ore di allenamento.

Mission: Impossible – Rogue Nation: il cast del film

Tanti gli attori che fanno parte del cast di Mission Impossible 5, questa sera su Italia 1. Su tutti Tom Cruise, Jeremy Renner e Rebecca Ferguson. Nel cast anche America Olivo, Sean Harris, Jingchu Zhang e Simon McBurney. Ma vediamo insieme tutti gli attori e i personaggi interpretati:

Tom Cruise: Ethan Hunt

Jeremy Renner: William Brandt

Simon Pegg: Benji Dunn

Rebecca Ferguson: Ilsa Faust

Ving Rhames: Luther Stickell

Alec Baldwin: Alan Hunley

Sean Harris: Solomon Lane

Simon McBurney: Attlee

Zhang Jingchu: Lauren

America Olivo: Turandot

Jens Hultén: Janik “Dottore delle Ossa” Vinter

Tom Hollander: Primo Ministro inglese

Trailer

Ecco il trailer ufficiale in italiano di Mission: Impossible – Rogue Nation, pellicola del 2015 con Tom Cruise questa sera dalle 21.20 su Italia 1.

Streaming e tv

Dove vedere Mission Impossible in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 27 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

