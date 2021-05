Miss Sloane – Giochi di potere: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Uno

Miss Sloane – Giochi di potere è il film in onda questa sera, mercoledì 26 maggio 2021, su Sky Cinema Uno dalle 21.15. Si tratta di un thriller del 2016 diretto da John Madden con protagonista Jessica Chastain. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming del film Miss Sloane – Giochi di potere? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di una spietata lobbista sull’orlo dell’esaurimento, personale e professionale, che supera i limiti etici e legali pur di far approvare una controversa legge. Sollevando il velo sull’industria sotterranea e potente delle lobby, Miss Sloane porta alla luce le dinamiche e le strategie utilizzate per vincere al Congresso.

Brillante, sicura di sé e completamente priva di scrupoli, Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) è una delle professioniste più potenti che briga dietro le quinte a Washington. Fiore all’occhiello di una società di lobbying della vecchia scuola capitanata da George Dupont (Sam Waterston), Miss Sloane è disposta a fare di tutto per i suoi clienti – anche se questo significa forzare le regole. Ma quando il capo della potente lobby delle armi si rivolge a lei per convincere l’elettorato femminile a opporsi a una legge che introdurrà nuove regole sulla vendita delle armi da fuoco, Sloane rifiuta di netto ed entra a far parte di un combattivo studio legale specializzato che rappresenta i sostenitori della legge.

Insieme al CEO della società (Mark Strong) e a un gruppo di giovani e promettenti professionisti, Miss Sloane trama, manovra e manipola per arrivare a quella che promette essere una splendida vittoria. Ma il suo accanimento minaccia sia la sua carriera che le persone che le stanno a cuore. Compromessa, vulnerabile e sotto inchiesta da parte del Senato, Elizabeth Sloane potrebbe finalmente aver trovato pane per i suoi denti.

Miss Sloane – Giochi di potere: il cast del film

Abbiamo la trama di Miss Sloane – Giochi di potere, ma qual è il cast del film in onda questa sera su Sky Cinema Uno? Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jessica Chastain: Elizabeth Sloane

Mark Strong: Rodolfo Schmidt

Gugu Mbatha-Raw: Esme Manucharian

Alison Pill: Jane Molloy

Michael Stuhlbarg: Pat Connors

John Lithgow: Sen. Ron M. Sperling

Jake Lacy: Forde

Sam Waterston: George Dupont

David Wilson Barnes: Daniel Posner

Raoul Bhaneja: R. M. Dutton

Chuck Shamata: Bob Sanford

Douglas Smith: Alex

Meghann Fahy: Clara Thomson

Grace Lynn Kung: Lauren

Al Mukadam: Ross

Noah Robbins: Franklin Walsh

Lucy Owen: Cynthia Green

Sergio Di Zio: Little Sam

Joe Pingue: Big Sam

Michael Cram: Frank McGill

Zach Smadu: Ramirez

Alexandra Castillo: Pru Walsh

Christine Baranski: Evelyn Sumner

Jack Murray: Buzzcut

Aaron Hale: Junior Spencer

Kevin Jubinville: Sen. Wallace

Rick Roberts: Sen. Mandel

Craig Eldridge: Sen. Hank Badgley

Doug Murray: Mike Gordon

Dylan Baker: Jon O’Neil

Greta Onieogou: Greta

Anand Rajaram: Dott. Raj Amarasekara / Matthew Kantaria

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del thriller Miss Sloane – Giochi di potere, stasera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Miss Sloane – Giochi di potere in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 26 maggio 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.