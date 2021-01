Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

Questa sera, venerdì 7 gennaio 2021, su Rai 2 dalle 21.20 va in onda il film Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali, pellicola del 2016 diretta da Tim Burton. Un film fantasy adatto a tutta la famiglia, adattamento cinematografico del romanzo La casa dei bambini speciali di Miss Peregrine del 2011 scritto da Ransom Riggs. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il protagonista della vicenda è Jack Portman (Asa Butterfield), adolescente americano particolarmente legato al nonno paterno Abes (Terence Stamp). Quest’ultimo ha nutrito l’immaginazione del nipote con fantastiche storie su brutali mostri e sulle avventure dei ragazzi speciali di Miss Peregrine (Eva Green), dotati di peculiari abilità soprannaturali. Quando Jack ritrova suo nonno morente, senza bulbi oculari, il ragazzo è profondamente sconvolto. Jack cerca di comprendere le ultime parole di Abes, che lo ha supplicato di trovare l’anello del 3 settembre 1943, ma si convince che il nonno stesse semplicemente delirando.

Un giorno, Jack trova casualmente una cartolina firmata da Miss Peregrine, spedita dalla piccola isola britannica di Cairnholm. La psicologa Golan, spingendolo ad elaborare il lutto, lo incoraggia a partire per scoprire cosa nasconde l’isola. Giunto a destinazione, il ragazzo scopre che l’istituto è stato distrutto molti anni prima da una bomba tedesca e rimane molto deluso. Mentre vaga tra le rovine, Jack si imbatte nei ragazzi speciali e apprende che, grazie a un anello temporale creato da Miss Peregrine, sono tutti sopravvissuti all’attacco.

La donna, infatti, possiede la capacità di plasmare il tempo e ogni giorno azzera l’anello, in modo che l’arco temporale possa ripetersi all’infinito, proteggendo tutti coloro che lo abitano. Quando Miss Avocet (Judi Dench) viene trovata ferita, Jack intuisce che il nemico dei ragazzi speciali ha scoperto l’isola. Si tratta dei mostruosi Vacui, creati da un esperimento mal riuscito e guidati da Mr. Barron (Samuel L. Jackson), che si nutrono dei bulbi oculari degli speciali per riacquistare momentaneamente il loro aspetto reale. Jack, intanto, scopre che la sua abilità è quella di viaggiare nel tempo e che suo nonno Abes è stato ucciso dai Vacui. Per non insospettire suo padre Frank (Chris O’Dowd), che è partito con lui per Cairnholm, Jack intraprende una serie di viaggi temporali tra il presente e il 1943, ignaro che Barron lo stia osservando per scoprire le coordinate dell’istituto.

Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali: cast completo

Qual è il cast del film in onda questa sera su Rai 2? Ecco l’elenco degli attori e i relativi personaggi interpretati.

Eva Green: Miss Alma Peregrine

Asa Butterfield: Jacob ‘Jake’ Portman

Ella Purnell: Emma Bloom

Samuel L. Jackson: sig. Barron

Judi Dench: Miss Esmeralda Avocet

Terence Stamp: Abraham Portman

Rupert Everett: John Lamont

Allison Janney: dott.ssa Golan

Chris O’Dowd: Franklin Portman

Kim Dickens: Maryann Portman

O-Lan Jones: Shelly

Finlay MacMillan: Enoch O’Connor

Lauren McCrostie: Olive Abroholos Elephanta

Trailer

Ma vediamo insieme il trailer di Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali, film di Tim Burton del 2016, in prima serata oggi su Rai 2.

Streaming e tv

Dove vedere Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 7 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

