Miss Merkel – Morte al cimitero: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 19 luglio 2o24, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Miss Merkel – Morte al cimitero, film di genere commedia, poliziesco, giallo del 2024, diretto da Christoph Schnee, con Katharina Thalbach e Taneshia Abt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Si tratta del secondo capitolo della serie di film che vede protagonista l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel in veste di detective. Ormai in pensione, si è trasferita con il marito Joachim Sauer in una località tranquilla, il paesino di Freudenstadt nell’Uckermark, nella Germania del Nord. Insieme a loro ci sono il fedele cane, un carlino di nome Putin, e la guardia del corpo Mike. L’ex cancelliera però, abituata a una vita molto attiva, ora si annoia e ha deciso di occuparsi di casi criminali irrisolti. In questo episodio, la quiete del villaggio viene turbata dal ritrovamento del corpo senza vita del giardiniere del cimitero. A testa in giù in una fossa con le gambe che sporgono, sembra che sia stato vittima di omicidio. Il commissario Hannemann è come al solito inaffidabile ecco perché Angela si incarica in prima persona di indagare sul caso. I principali indiziati appartengono a due famiglie di becchini in lotta tra loro che nascondono un oscuro segreto…

Miss Merkel – Morte al cimitero: il cast

Abbiamo visto la trama di Miss Merkel – Morte al cimitero, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Katharina Thalbach: Angela Merkel

Taneshia Abt: Marie Horstmann

Thorsten Merten: Joachim Sauer

Susanne Bredehöft: Dott. Radzinski

Sascha Nathan: Commissario Hannemann

Sven Martinek: Kurt Kunkel

László Branko Breiding

Enrique Fiß

Streaming e tv

Dove vedere Miss Merkel – Morte al cimitero in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 19 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.