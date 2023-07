Miracolo a Città del Capo: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Stasera, domenica 9 luglio 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Miracolo a Città del Capo, film drammatico tedesco del 2022 diretto da Franziska Buch con Sonja Gerhardt, Alexander Scheer e Fritz Karl. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Francoforte, 1967. La giovane dottoressa Lisa Scheel sogna di diventare una grande chirurga a dispetto del sessismo che incontra sulla sua strada. La ragazza lotta anche per farsi riconoscere come valida professionista dal padre, il celebre cardiochirurgo Kohlfeldche, che però non vuole avere niente a che fare con la figlia illegittima. Quando i tentativi di Lisa per ottenere il posto di assistente del padre falliscono a causa di una serie di ingiustizie, la dottoressa decide di trasferirsi a Città del Capo. Qui si mette in contatto con il dottor Christiaan Barnard, condividendo con lui le ricerche di Kohlfeldche sul trapianto di cuore.

Miracolo a Città del Capo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Miracolo a Città del Capo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte al film su Canale 5:

Sonja Gerhardt

Alexander Scheer

Fritz Karl

Loyiso Macdonald

Clara Wolfram

Thimo Meitner

Arnd Klawitter

Raphael Keric

Streaming e tv

Dove vedere Miracolo a Città del Capo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 9 luglio 2023 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.