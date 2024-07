Mio figlio: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, venerdì 19 luglio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Mio figlio, film turco del 2018 diretto da Bora Egemen. Nel cast: Kivanç Tatlitug, Büsra Develi e Alihan Türkdemir. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il pescatore Ali decide di dedicare tutta la sua vita all’unico figlio, Efe. Efe è diverso dagli altri bambini: ha problemi a esprimersi come vorrebbe, non sa ridere o giocare, né sa interpretare ciò che sente. Ali fa di tutto per legare con il figlio e per trovare la maniera giusta per comunicare con lui.

Mio figlio: il cast

Abbiamo visto la trama di Mio figlio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Kivanç Tatlitug

Büsra Develi

Alihan Türkdemir

Feridun Düzagaç

Sezai Aydin

Yücel Erten

Cem Zeynel Kiliç

Yildiz Kültür

Streaming e tv

Dove vedere Mio figlio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 19 luglio 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.