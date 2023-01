Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo è il film in onda su Sky Cinema Uno questa sera, venerdì 6 gennaio 2023, nella sera della Befana, alle ore 21.15. Si tratta di un film d’animazione del 2022 diretto da Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val. Sequel del film Minions del 2015, la pellicola è lo spin-off e prequel del franchise iniziato con Cattivissimo me del 2010. Di seguito tutte le informazioni, la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming.

Trama

Il film approfondisce le origini di Felonius Gru (voce originale di Steve Carell, voce italiana di Max Giusti) e di come sia diventato cattivissimo, ambientando la storia nel cuore degli anni ’70. Il dodicenne Gru cresce nei sobborghi della città, nutrendo una grande passione per i Vicious 6, ovvero i Malefici 6, un gruppo di supercattivi. Il giovane aspira a diventare uno di loro, così quando uno dei leader del malefico gruppo viene licenziato, Gru si presenta ai colloqui per sostituirlo.

Purtroppo, però, le selezioni non vanno come lui spera, i Malefici 6 lo reputano solo un bambino e inizialmente non rimangono affatto impressionati da lui. Ma deciso a diventare un vero supercattivo, Gru mette in atto un malvagio piano e ruba una pietra ai Malefici 6, che si mettono immediatamente sulle sue tracce per recuperare l’artefatto. Da aspirante membro del gruppo del male, il dodicenne diventa il loro nemico numero 1 e, nel tentativo di distrarre i suoi avversari con la fuga, affida a un Minion la pietra. Ma cosa succede quando lo sbadato Minion perde accidentalmente la tanto agognata pietra?

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, il cast: doppiatori

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Minions 2? Essendo un film d’animazione non ci sono attori, ma possiamo vedere chi sono i doppiatori italiani.

Max Giusti: Gru

Pierre Coffin: Bob, Stuart, Kevin, Otto, i Minions

Gilberta Crispino: Belle Bottom

Carlo Valli: Willy Krudo

Vittorio Guerrieri: Claude-Chelà

Roberta Greganti: Maestra Chow

Nanni Baldini: Dottor Nefario

Francesca Draghetti: Monachacku

Manuela Andrei: Marlena Gru

Stefano Alessandroni: Svendicator

Gerolamo Alchieri: Mano Di Ferro

Francesco Sechi: Biker

Alessandro Budroni: Signor Perkins

Carlo Cosolo: Silas Caprachiappa

Trailer

E ora il trailer del film Minions 2, in onda su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere Minions 2 in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 6 gennaio 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.