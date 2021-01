Mina Settembre streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Questa sera, domenica 31 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Mina Settembre, una dramedy sentimentale ambientata a Napoli, che ha per protagonista un’assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri. Allo stesso tempo è il racconto di una donna – dal carattere deciso, ma anche dolce e fragile – che prova a rimettere in piedi la propria vita. Dove vedere la quarta puntata di Mina Settembre in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La quarta puntata della serie tv, come detto, va in onda stasera, domenica 31 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

Mina Settembre streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere o rivedere tutte le puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la quarta puntata di Mina Settembre, ma quante puntate sono previste? Ve lo diciamo subito: 6. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: domenica 17 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 18 gennaio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: domenica 24 gennaio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: domenica 31 gennaio 2021 OGGI

Quinta puntata: domenica 7 febbraio 2021

Sesta puntata: domenica 14 febbraio 2021

Potrebbero interessarti Live Non è la d’Urso streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 31 gennaio Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 31 gennaio 2021 Mina Settembre: le anticipazioni della prossima puntata, la quinta