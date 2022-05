Mina Settembre (replica): le anticipazioni della prima puntata

A partire da questa sera, domenica 29 maggio 2022, su Rai 1 vanno in onda le repliche di Mina Settembre, una delle fiction più amate dai telespettatori degli ultimi anni. La storia è ambientata a Napoli ed è tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. La protagonista, Mina, è interpretata da Serena Rossi. Ma quali sono le anticipazioni della prima puntata in replica su Rai 1? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni prima puntata

Secondo le anticipazioni della Rai, la prima puntata introduce la storia di Mina Settembre, sposata con Claudio, un magistrato, che si rivela essere un uomo completamente diverso da quanto immaginato. Claudio la tradisce in modo ricorrente e Mina lo scopre, così lo lascia e si trasferisce da sua madre Olga, una donna rigida e spigolosa su una sedia a rotelle di cui potrebbe fare a meno siccome può camminare. Mina è un assistente sociale che lavora in un consultorio famigliare nel centro di Napoli, la sua città. Ha perso suo padre qualche anno prima, a cui era profondamente legata. Al consultorio arriva un nuovo ginecologo, il suo nome è Domenico e sin da subito è chiaro che tra i due c’è forte attrazione. Domenico sarà un aiutante prezioso per Mina, che si ritrova spesso alle prese con situazioni difficili pur di aiutare gli altri. In suo soccorso arriva anche il portiere del palazzo del consultorio. In ogni puntata, Mina si ritroverà a fare i conti con le scelte pericolose e le vite difficili di diversi personaggi.

Mina Settembre streaming

Dove vedere Mina Settembre in diretta TV e live streaming? La fiction con protagonista Serena Rossi torna in prima serata e in replica su Rai 1 a partire da domenica 29 maggio 2022 alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi è interessato alla diretta streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay.