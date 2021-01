Mina Settembre: le anticipazioni della prossima puntata, la quarta

Cosa succederà nella prossima puntata (la quarta) di Mina Settembre, la serie tv con Serena Rossi in onda su Rai 1 il 31 gennaio 2021? La vocazione di Mina, nell’aiutare gli altri e la sua grandissima determinazione, la porterà ad affrontare casi difficili e pericolosi. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla trama della quarta puntata.

Nel primo episodio della serata,

Quante puntate, quando va in onda

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prossima (la quarta) puntata di Mina Settembre, ma quante puntate sono previste, quando va in onda la fiction? La serie tv è composta da dodici episodi da 50 minuti ciascuno che andranno in onda in sei puntate (due episodi a puntata) per cinque domeniche e un lunedì su Rai 1. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: domenica 17 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 18 gennaio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: domenica 24 gennaio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: domenica 31 gennaio 2021

Quinta puntata: domenica 7 febbraio 2021

Sesta puntata: domenica 14 febbraio 2021

