Mina Settembre 2: quando va in onda la seconda stagione

Quando va in onda la seconda stagione di Mina Settembre? La fiction è tra le più acclamate in casa Rai e ha come protagonista Serena Rossi. Il suo personaggio, Gelsomina detta Mina, ha già conquistato il cuore degli italiani con il primo ciclo di episodi che è stato trasmesso in replica in queste settimane su Rai 1. Un ottimo escamotage per combattere l’attesa e per ripassare in vista della stagione 2. Ma quando esce? Sappiamo che le riprese dei nuovi episodi si sono concluse ufficialmente a maggio 2022, per la precisione il 17 maggio. Una conferma arrivata dal set grazie a Serena Rossi, che l’ha reso noto tramite Instagram. Ma, per quanto riguarda una data di uscita, non abbiamo nessuna novità da parte di Viale Mazzini. Quel che è certo è che la seconda stagione ha ormai concluso le riprese. La Rai ha intenzione di trasmettere il nuovo ciclo di episodi entro il 2022, ed è stata confermata con il palinsesto autunnale/invernale presentato pochi giorni fa.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione

Come i fan già sapranno, Mina Settembre è una fiction tratta dagli omonimi racconti di Maurizio De Giovanni ed è una storia ambientata a Napoli. Mina lavora come assistente sociale presso un consultorio famigliare e sul lavoro incontra Domenico. Al tempo stesso è reduce da una separazione lampo dal marito, che l’ha tradita. Per questo Mina si è trasferita a casa di sua madre, Olga, una donna rigida e con la quale è difficile convivere. Nel corso della prima stagione, Mina si è avvicinata moltissimo a Domenico, ma al tempo stesso non ha voluto sbilanciarsi più di tanto perché ancora combattuta su Claudio, il suo ex. Nella seconda stagione, a detta dello sceneggiatore Fabrizio Cestaro la protagonista dovrà prendere una decisione. E questo non significa necessariamente scegliere uno dei due.

Streaming e TV

Dove vedere Mina Settembre in diretta TV e live streaming? La fiction con protagonista Serena Rossi torna in prima serata e in replica su Rai 1 a partire da domenica 29 maggio 2022 alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando. Chi è interessato alla diretta streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay.