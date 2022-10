Mina Settembre 2, dove eravamo rimasti: cosa è successo nel finale della prima stagione

Dove eravamo rimasti? Come è finita la prima stagione di Mina Settembre che dal 2 ottobre torna con la seconda stagione? Alla fine della scorsa stagione Mina ha scoperto che la sua migliore amica Irene è stata l’amante di suo padre Vittorio e che Gianluca, il figlio di Irene, è suo fratello. Mentre la vita sentimentale di Mina è in stallo, anche la sua convivenza con la madre sta per concludersi. Olga, infatti, parte inaspettatamente per un viaggio intorno al mondo e così Mina rimane sola, proprio nel momento cruciale in cui ha deciso di dare una seconda possibilità all’ex marito Claudio. Dov’è stata girata (location) Mina Settembre 2? Proprio come la prima stagione, le riprese si sono svolte a Napoli e dintorni. Le riprese sono iniziate nell’autunno 2021 e si sono concluse a maggio 2022.

Quante puntate

Abbiamo visto dove eravamo rimasti (cosa è successo) nella prima stagione di Mina Settembre, ma per la seconda (2) quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima domenica 2 ottobre; l’ultima domenica 6 novembre 2022. Di seguito la programmazione completa della serie tv su Rai 1 (attenzione: potrebbe variare):