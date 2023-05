Le cause della morte di Milva: la lunga malattia della cantante

Quali sono le cause della morte di Milva ricordata oggi, 7 maggio 2023, a Domenica In? Affetta sin dal 2009 da una malattia neurodegenerativa, Milva è morta il 23 aprile 2021, all’età di 81 anni, nella sua casa di via Serbelloni a Milano. Inizialmente, nelle prime ore dopo la sua scomparsa, si era diffusa la voce che la “Pantera di Goro” soffrisse di Alzheimer. Tuttavia, l’ipotesi è stata smentita a distanza di quarantott’ore dalla scomparsa dell’artista emiliana da parte della figlia, Martina Corgnati, che ha rilasciato un’intervista a “Il Corriere della Sera” tesa a fare chiarezza e a stoppare le voci errate che si stavano rincorrendo e moltiplicando sul web e sui principali social media.

La morte di Milva è avvenuta all’età di 81 anni per via di una malattia neurologica e degenerativa che, purtroppo, l’aveva colpita e che l’aveva portata a perdere coscienza del tempo. La malattia aveva reso l’artista preda di una “stanchezza atavica”, accentuando irrimediabilmente alcune problematiche che, via via, si erano fatte sempre più severe, sino a divenire del tutto insormontabili. “Una patologia forse legata alla vita intensa e ricca di impegni e sfide artistiche continue”, ha aggiunto Martina Corgnati, dicendo inoltre che, nonostante i numerosi problemi di varia natura, Milva “riusciva comunque a capire e a gioire” e l’intervista del Corriere della Sera per i suoi 80 anni “l’aveva riempita di gioia”.

Chi era

Abbiamo visto le cause della morte di Milva, ma cosa sappiamo su di lei? Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolcati (Goro, 17 luglio 1939 – Milano, 23 aprile 2021), è stata una cantante e attrice teatrale. Dotata di una voce da contralto molto duttile, capace di sonorità timbriche peculiari, nonché di un solido vibrato e di un melisma preciso e personale, era soprannominata la Pantera di Goro; fu una delle protagoniste della musica italiana negli anni sessanta e settanta, assieme a Ornella Vanoni, Patty Pravo, Mia Martini, Mina, Iva Zanicchi, Orietta Berti, Caterina Caselli e Rita Pavone.

Molto popolare anche in Germania, si è esibita nei maggiori palcoscenici del mondo: dalla Scala al Piccolo Teatro di Milano, dallo Châtelet all’Opéra di Parigi, dallo Schauspielhaus di Zurigo alla Konzerthaus di Berlino, dal Concertgebouw di Amsterdam alla Suntory Hall a Tokyo, fino alla Carnegie Hall a New York. In totale, ha venduto oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo.