Michelle Impossible: quando c’è l’incontro tra la Hunziker ed Eros Ramazzotti, la puntata

Quando va in onda la puntata di Michelle Impossible che mostra l’incontro tra la Hunziker ed Eros Ramazzotti? Il cantante e la conduttrice hanno avuto un’importante storia d’amore tempo addietro dalla quale è nata la loro prima figlia, Aurora. Ma, dopo anni dal divorzio, i due hanno dimostrato di volersi ancora bene. Non stupisce, quindi, l’apparizione di Eros nel programma dedicato ai 25 anni di carriera della Hunziker. Quello che stupisce, invece, è il bacio d’affetto che si sono scambiati nel corso della puntata. Ma di quale si tratta? Quando va in onda? Scopriamo tutto insieme.

Quando arriva Eros Ramazzotti: la puntata precisa

Canale 5 ha scelto di mandare in onda in replica la prima edizione di Michelle Impossible a partire da lunedì 1 agosto 2022. In attesa della seconda edizione che arriverà ad ottobre 2022, la Hunziker torna protagonista della serata. Ma quando va in onda la puntata con Eros Ramazzotti? Il cantante appare tra gli ospiti della prima puntata, in onda in replica lunedì 1 agosto 2022 su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. I due tornano insieme per la prima volta sul palco dopo 20 anni e ci scappa persino un bacio diventato virale. Nella prima puntata è presente anche la loro figlia Aurora.

Michelle Impossible streaming e TV

Dove vedere Michelle Impossible in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il programma va in onda in prima serata e in replica a partire da lunedì 1 agosto 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire lo show con Michelle Hunziker in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app. E c’è di più: grazie alla piattaforma è possibile recuperare tutti gli episodi andati già in onda con la funzione on demand.