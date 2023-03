Michelle Impossible e Friends: le anticipazioni (cast e ospiti) della terza puntata, 8 marzo

Stasera, mercoledì 8 marzo 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Michelle Impossible e Friends, lo show di Michelle Hunziker. Un grande spettacolo che nel 2022 ha conquistato il favore del pubblico e della critica, registrando una media di oltre tre milioni di telespettatori e superando il 20 per cento di share. Un grande varietà declinato però in una chiave moderna e rinnovando così il linguaggio dei “one woman show”. Anche questa volta la conduttrice si metterà in gioco a 360 gradi: la vedremo cantare, ballare e raccontarsi senza filtri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cast e ospiti

Qual è il cast (e ospiti) di Michelle Impossible e Friends? Nel cast fisso per tutte e tre le serate in programma troveremo la Gialappa’s Band e il Mago Forest. E ritroveremo anche per due serate Katia Follesa. Presente poi l’orchestra – diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle – e un corpo di ballo. Con loro e Michelle tantissimi ospiti della galassia Mediaset ma non solo. Tra i tanti ospiti annunciati, ci saranno Il Volo, Claudio Bisio, Belen Rodriguez, Serena Autieri, Nina Zilli, Antonio Ornano, The Beatbox ed, eccezionalmente, il maestro Rocco Tanica.

Non mancheranno momenti di puro divertimento: Aurora Ramazzotti, con ironia e leggerezza, sarà messa “alla berlina” da alcuni degli ospiti all’interno del suo roast show. Michelle Hunziker, come sempre, sarà affiancata dalla Gialappa’s Band e il Mago Forest, con la partecipazione di Katia Follesa.

Nel dettaglio stasera, nella terza e ultima puntata, vedremo Pio & Amedeo, Articolo 31, Pierfrancesco Favino, Piero Chiambretti, Alessandro Ristori, Serena Autieri.

Streaming e tv

Dove vedere Michelle Impossible e Friends in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.