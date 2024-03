Michelle Impossible & Friends 2024: il varietà di Michelle Hunziker su Canale 5. Cast, ospiti, quante puntate e streaming

Riparte mercoledì 6 marzo 2024 su Canale 5 Michelle Impossible & Friends, il one woman show di Michelle Hunziker in onda in prima serata per tre appuntamenti all’insegna del grande varietà. Ci saranno grandi ospiti, momenti di spettacolo, musica e intrattenimento. Michelle Hunziker sarà la padrona di casa, ma soprattutto la grande mattatrice dello show: accoglierà in uno studio rinnovato grandi artisti italiani e internazionali e li coinvolgerà in esibizioni imprevedibili e corali. Vediamo insieme le anticipazioni della nuova edizione.

Anticipazioni e cast

Torna lo show di Michelle Hunziker, giunto alla terza edizione. Per l’occasione ci si trasferisce in uno studio più grande, il 20 di Cologno Monzese, per dare più spazio al pubblico. Ci sarà inoltre l’orchestra e il corpo di ballo. Michelle Hunziker sarà la padrona di casa, ma soprattutto la grande mattatrice dello show: accoglierà in uno studio rinnovato grandi artisti italiani e internazionali e li coinvolgerà in esibizioni imprevedibili e corali. Torna sull’ammiraglia Mediaset il grande varietà, contraddistinto da ospiti d’eccezione, performance artistiche sempre più impossible, dall’orchestra – diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle – e dal corpo di ballo con le coreografie di Laccio. Non mancheranno le novità. Ad affiancare Michelle Hunziker nel corso delle tre puntate, oltre ai numerosissimi ospiti, ci saranno la Gialappa’s Band, Katia Follesa, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla.

Ospiti

Tra i tanti ospiti annunciati, nella prima delle tre puntate di Michelle Impossibile & Friends troveremo Andrea Bocelli, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Claudio Santamaria e Francesca Michielin. Novità di questa edizione “Lugano amara”: la parodia della celebre serie turca “Terra amara” con un cast incredibile, il commento irriverente della Gialappa’s Band e la partecipazione di Aurora Ramazzotti.

Michelle Impossible e Friends: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Michelle Impossible e Friends 2024? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima il 6 marzo 2024; la terza e ultima mercoledì 20 marzo 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 6 marzo 2024

Seconda puntata: mercoledì 13 marzo 2024

Terza puntata: mercoledì 20 marzo 2024

Streaming e tv

Dove vedere Michelle Impossible e Friends in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.