Michelle Impossible: le anticipazioni sulla seconda puntata, gli ospiti

Questa sera, lunedì 8 agosto 2022, va in onda in replica la seconda puntata di Michelle Impossible. Il programma della Hunziker è ricco di ospiti che condividono il palcoscenico con la conduttrice e torna in prima serata in casa Mediaset in attesa della nuova edizione, che è slittata al 2023 secondo le anticipazioni di Blogo. Il programma, di genere varietà, ha debuttato per la prima volta in TV a febbraio 2022 con le prime due puntate. Ad accompagnare la Hunziker sul palco le fedelissime Katia Follesa e Michela Giraud, maestre della risata. Ma chi ci sarà nella seconda puntata? Quali sono gli ospiti? Scopriamo tutte le anticipazioni.

Anticipazioni della seconda puntata: gli ospiti

La seconda puntata di Michelle Impossible porta nuovi ospiti sul palcoscenico insieme alla padrona di casa che con questo programma celebra i suoi tanti anni di carriera televisiva. Inteso come un one woman show, questo programma è composto al momento da due puntate. Tantissimi gli ospiti attesi come ad esempio Rita Pavone e Anna Tatangelo che l’hanno supportata anche in All Together Now. E ancora sul palco ci saranno Nina Zilli, Ghemon, Massimo Ranieri, Ambra Angiolini, Nicola Savino, Andrea Pucci, I Pali e Dispari, Angelo Pisani, Valeria Graci e Marco Silvestri. Inoltre si esibirà anche J-Ax con DJ Sad.

Michelle Impossible streaming e TV

Dove vedere Michelle Impossible in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il programma va in onda in prima serata e in replica a partire da lunedì 1 agosto 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. La seconda puntata è prevista per lunedì 8 agosto 2022 allo stesso orario. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire lo show con Michelle Hunziker in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app. E c’è di più: grazie alla piattaforma è possibile recuperare tutti gli episodi andati già in onda con la funzione on demand.