Michelle Impossibile streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Torna l’appuntamento in prima serata seppur in replica con Michelle Impossibile, il programma varietà che celebra i tanti anni di carriera della Hunziker in TV. La conduttrice è amatissima dal pubblico italiano e Mediaset ha deciso di concederle uno spazio tutto suo in prima serata. La seconda edizione è in arrivo in primavera 2023 ma, per combattere l’attesa e la noia estiva, Canale 5 ha riproposto in replica la seconda puntata di Michelle Impossibile. Il programma chiama a sé tantissimi ospiti che accompagneranno la padrona di casa durante la serata. Sono attesi tantissimi nomi come Ambra Angiolini, J-Ax, DJ Jad, Massimo Ranieri, Valeria Graci, Ghemon, Nicola Savino, Pali e Dispari, Anna Tatangelo, Rita Pavone, Andrea Pucci, Silvia Toffanin, Giovanni Zarrella, Nina Zilli, Aurora Ramazzotti, Ineke Hunziker. Ma dove vedere in diretta TV e live streaming il programma? Scopriamolo insieme.

In TV

Come già anticipato, Michelle Impossible va in onda in prima serata e replica su Canale 5 a partire da lunedì 1 agosto 2022 alle ore 21:21. La seconda puntata va in onda lunedì 8 agosto 2022, allo stesso orario. Per seguire la diretta televisiva in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarla comodamente al tasto 105.

Michelle Impossibile streaming

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire anche la diretta streaming del programma con la Hunziker potete accedere gratuitamente a MediasetPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti per seguire tutto quello che passa in TV anche tramite pc e smartphone. In che modo? Basterà registrarsi alla piattaforma oppure effettuare il login se si è già passati per la prima fase. Una volta entrati nella piattaforma, basterà selezionare il canale in diretta, in questo caso Canale 5, dal menù a tendina sulla sinistra. E c’è di più. MediasetPlay mette a disposizione anche il servizio on demand per recuperare le puntate anche in un secondo momento rispetto alla messa in onda.