Chi è Michelle Bertolini, futura moglie di Ignazio Boschetto de Il Volo, Sanremo 2024, fidanzata

Ignazio Boschetto de Il Volo è pronto a sposare la sua fidanzata Michelle Bertolini. I due stanno insieme da circa un anno e sono pronti a dire il fatidico sì. Nata il 15 giugno del 1994, la ventinovenne ha un passato nel mondo dello sport, in particolare del tennis, nel 2013 è stata eletta Miss Venezuela Internacional. Attualmente è un’imprenditrice. I due sono molto innamorati e pronti a sposarsi. L’annuncio è arrivato proprio qualche settimana prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2024, al quale il trio del Volo parteciperà con il brano Capolavoro.

Bertolini è italo-venezuelana. In passato, ha coltivato una carriera nel tennis. A causa di un infortunio al ginocchio, si è vista costretta ad abbandonare quel percorso da tennista professionista che si stava rivelando particolarmente promettente per lei. Nel 2013, ha primeggiato nel concorso di bellezza Miss Venezuela Internacional, aggiudicandosi lo scettro e la corona.

In passato Ignazio Boschetto è stato legato sentimentalmente alla brasiliana Ana Paula Guedese, coreografa, ballerina e insegnante di danza. Adesso Michelle Bertolini, fidanzata e futura moglie di Ignazio Boschetto, sta facendo l’imprenditrice. Ha fondato il ristorante Kiko Sake Sushi by Bertolini a Caracas. Inoltre si occupa di importare in Venezuela, dove attualmente vive, il vino italiano. Su Instagram è seguita da circa 200mila persone.

Anche Gianluca Ginoble, altro cantante de Il Volo, è impegnato. “Sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora”, ha detto in un’intervista. Una ragazza di cui sarebbe veramente innamorato: “Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice”. Si tratta di Eleonora Venturini Storaro laureata in Fashion e Costume alla Sapienza di Roma oltre che Fashion e Design all’Istituto Marangoni di Milano. Pietro Barone invece è indubbiamente il più riservato dei tre cantanti. Al momento dovrebbe essere single.