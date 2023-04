Chi è Michele Torpedine, il manager de Il Volo ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Michele Torpedine, il manager de Il Volo ospite a Oggi è un altro giorno? Michele Torpedine è nato a Minervino Murge il 12 maggio 1952. E’ un produttore discografico, batterista e manager musicale.

Conosciuto in ambito internazionale anche come Michael Torpedine, incomincia la carriera facendo il batterista di Orietta Berti, Iva Zanicchi e Gino Paoli. Negli anni ottanta cura, tramite un’agenzia di spettacolo stanziata a Bologna, l’immagine degli artisti Lucio Dalla, Loredana Bertè e Francesco De Gregori e pianifica le tappe del tour America di Gianna Nannini. In qualità di produttore discografico, porta al successo e, in taluni casi, risolleva le sorti di numerosi artisti italiani come Zucchero Fornaciari, Luca Carboni, Gino Paoli, Pino Daniele, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Giorgia (dal quale decide di distaccarsi subito dopo la vittoria a Sanremo 1995), Vittorio Grigolo e Il Volo.

Si occupa occasionalmente anche di formare duetti fra artisti italiani e internazionali; in questi ultimi figurano Barbra Streisand, Joe Cocker, Miles Davis, Eric Clapton, Paul Young e Ray Charles. Riceve molti consensi da parte del pubblico la sua idea di portare nei teatri il duetto degli artisti italiani Gino Paoli e Ornella Vanoni nel tour Insieme.

Nel 2007 Michele Torpedine accusa Zucchero, quando il sodalizio con l’artista è ormai chiuso da tempo, di plagio; in particolare gli contesta il fatto d’accreditarsi le canzoni e le musiche scritte o composte da altri. Il 16 luglio 2010 ha presieduto la giuria alla finalissima del Festival di Castrocaro condotto da Fabrizio Frizzi.

Al Festival di Sanremo 2015 Michele Torpedine consolida anche in Italia, attraverso la vittoria della gara canora, il successo dei giovani ragazzi che formano il trio chiamato Il Volo e che, insieme con Tony Renis, ha reso celebri nel mondo e in particolare negli Stati Uniti d’America. Ne è tutt’ora il manager.