Chi è Michele, il finalista di Amici 2022? Il programma di Maria De Filippi ha fissato la data finale, slittata a domenica 15 maggio 2022 a causa dell’Eurovision Song Contest la cui finalissima va in onda sabato 14 maggio 2022. Il talent show, che ogni anno permette al talento italiano di emergere, è giunto al capolinea per l’edizione 2022 e proclamerà il suo vincitore. In gara, oltre a Michele, ci son anche Albe e Sissi, ma chi trionferà? Nell’attesa, scopriamo cosa sappiamo su Michele e del suo percorso nel talent show.

Chi è Michele di Amici 2022: età, danza, Instagram

Michele Esposito, conosciuto semplicemente come Michele dai telespettatori di Amici 2022, è nato a Teverola, in provincia di Caserta. Classe 2000, ha preso parte al talent show di Maria De Filippi in qualità di ballerino. Si è trasferito a soli 11 anni a Zurigo dove ha poi avuto la possibilità di frequentare l’accademia di danza. Con una base solida alle spalle, ha iniziato a bazzicare nel mondo della danza portando a casa importanti riconoscimenti del settore. Dopo Zurigo, è la volta di Amsterdam che lo accoglie come casa sua. Michele entra a far parte della compagnia nazionale, poi torna in Italia e decide di entrare nel cast di Amici 21. A garantire per lui è Alessandra Celentano, che lo sceglie per il suo team. Molto umile e privato, della sua vita privata conosciamo molto poco. Non sappiamo se ha una fidanzata, ma sappiamo che è presente su Instagram.

Amici 2022 streaming e TV

Ora che abbiamo visto chi è Michele, scopriamo invece dove vedere la finale di Amici 2022 in diretta TV e live streaming. Il talent show di Maria De Filippi termina domenica 15 maggio 2022, in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:25. Per seguire la gara in diretta è necessario sintonizzarsi, gratuitamente, sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per la versione HD. Se vi interessa seguire lo show in live streaming potete accedere previa registrazione gratuita a MediasetPlay.