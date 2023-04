Chi è Michele, il cantante ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Michele, pseudonimo di Gianfranco Michele Maisano, è nato a Vigevano il 22 giugno del 1944 ed è un cantante.

Figlio di una cantante lirica, si trasferisce ancora bambino a Genova, città dove frequenta l’Istituto tecnico dei trasporti e logistica Nautico San Giorgio; a soli 14 anni incide il primo 45 giri con due brani, Sono dannato e Flirt, due pezzi Rock ‘n’ roll che esegue con l’accompagnamento dell’Orchestra Zanti e con la denominazione Gianfranco Maisano. Durante il periodo scolastico si esibisce dal vivo con un suo complesso nei locali della sua città e viene notato da un suo concittadino, il maestro Gian Piero Reverberi, che gli fa incidere una sua canzone, Ma se tu vorrai, per la Assolo, una sottoetichetta della Karim: il disco non ottiene successo ma suscita l’attenzione della RCA Italiana, che decide di metterlo sotto contratto.

Nel 1963 partecipa con Se mi vuoi lasciare al girone B del Cantagiro, vincendolo: il disco ottiene un notevole successo arrivando in prima posizione per nove settimane e la canzone diventerà sicuramente il brano più noto del cantante. Ottiene nuovamente successo con Ridi, Ti ringrazio perché e Ti senti sola stasera, cover di Are You Lonesome Tonight, evergreen di Elvis Presley.

Nel 1966 Michele incide un altro suo notevole successo: Dite a Laura che l’amo (cover di Tell Laura I Love Her), che lo fa conoscere anche fuori dall’Italia. È del 1967 il suo debutto all’Olimpya di Parigi, tempio sacro della musica leggera internazionale; riscuote inoltre un buon successo anche all’estero, in particolare in Messico, in Giappone, in Francia, Germania, Romania con il Gruppo “I Michelangeli”, Canada e in America Latina. Dopo altri 45 giri di minor successo, passa alla Ri-Fi, riscuotendo subito un buon riscontro con Soli si muore, cover di Crimson and clover dei Tommy James and the Shondells, registrato dal Gruppo “Michele & I Michelangeli” nel 1969, replicato da Negro, cover di In the Ghetto di Elvis Presley, con l’arrangiamento di Tony Vella, Pianista e Organista del suddetto Gruppo.

Fabrizio De André nell’album La buona novella del 1970 ricorda come Michele assieme all’autore bolognese Corrado Castellari abbia avuto un’idea per la musica de Il testamento di Tito, canzone incisa anche da Michele sul lato B di Susan dei marinai: con quest’ultima canzone, scritta da Fabrizio De André per il testo (ma il cantautore la fa firmare a Sergio Bardotti) e da Castellari per la musica torna in classifica nel 1971. Sempre nello stesso anno incide l’album Vivendo cantando, in cui presenta canzoni scritte da cantautori come Sergio Endrigo, Francesco Guccini, Bruno Lauzi, Roberto Vecchioni, Enzo Jannacci, Luigi Tenco e Fabrizio De André. Ha partecipato al Festival di Sanremo due volte, nel 1970 con L’addio e nel 1972 con Forestiero, è tornato in altre tre occasioni al Cantagiro e ha partecipato varie volte a Canzonissima.

È del 1980 la sua prima orchestra spettacolo: si esibisce nei locali da ballo italiani ottenendo grandi consensi. Negli anni duemila collabora spesso con l’orchestra Dina Manfred.