Miami Beach: trama, cast e streaming del film di Carlo Vanzina su Rai 2

Questa sera, giovedì 24 febbraio 2022, su Rai 2 dalle 21.20 va in onda il film Miami Beach, commedia del 2016 diretta da Carlo Vanzina, con Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni, Vittorio Emanuele Propizio e Giampaolo Morelli. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Miami Beach? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Miami è la meta più ambita dai giovani italiani. È lì, infatti, che vanno a studiare all’università Luca, romano, figlio di Giovanni e Valentina, milanese, figlia di Olivia. Durante il viaggio in aereo da Roma a Miami, Olivia e Giovanni litigano furiosamente. I loro figli ancora non sanno che si ritroveranno insieme nella stessa università. A Miami arriva anche Giulia insieme a delle sue amiche coetanee di 17 anni. Sono venute qui per assistere ad un concerto dei deejay più importanti del mondo. C’è un problema però: Giulia doveva andare in vacanza con suo padre Lorenzo ma è scappata lasciandolo all’aeroporto di Roma, disperato. Lorenzo decide di andare a cercarla a Miami ma non sa dov’è, non parla inglese e non conosce la città. Si farà aiutare nella sua ricerca da un giovane perdigiorno italiano, Bobo, studente fuoricorso con il quale scoprirà la vita dei giovani in quella grande metropoli. Giulia intanto s’invaghisce di Filippo, più grande di lei, un italiano immobiliarista e sciupafemmine al quale farà credere di essere molto più grande di quello che è…

Miami Beach: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Miami Beach, ma qual è il cast completo del film (commedia)? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ricky Memphis: Lorenzo

Max Tortora: Giovanni

Paola Minaccioni: Paola

Francesca Nunzi : Patrizia

Emanuele Propizio: Bobo

Giampaolo Morelli: Filippo

Neva Leoni: Giulia

Giorgia Trasselli: Zia Assunta

Filippo Laganà: Luca

Alessio Del Mastro: Matteo

Camilla Tedeschi: Valentina

Mariela Garriga: Carmen

Streaming e tv

Dove vedere Miami Beach in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 24 febbraio 2022 – dalle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre, 502 in HD). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che consente di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.