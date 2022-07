Mia e il leone bianco streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, lunedì 25 luglio 2022, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda Mia e il leone bianco, film del 2018 diretto da Gilles de Maistre che è stato girato nel corso di tre anni e che si basa su un soggetto scritto principalmente da Pure de Maistre, moglie del regista che ha scritto questa storia dopo aver fatto un viaggio in Sudafrica. Dove vedere Mia e il leone bianco in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – 25 luglio 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Mia e il leone bianco streaming live

Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Storia vera?

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Mia e il leone bianco, ma il film racconta una storia vera? Il film, come detto, si basa su un soggetto scritto principalmente da Pure de Maistre, moglie del regista che ha scritto questa storia dopo aver fatto un viaggio in Sudafrica. Le riprese, supervisionate dallo zoologo Kevin Richardson, sono durate tre anni in modo da seguire la naturale crescita di Daniah De Villiers e del leone Thor. “Filmare una relazione tra un bambino e un leone era impossibile. L’unico modo – ha detto Kevin Richardson – era lavorare con il leone da cucciolo facendolo crescere con il bambino”.