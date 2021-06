Mi presenti i tuoi: trama, cast e streaming del film

Stasera, 24 giugno 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mi presenti i tuoi? (Meet the Fockers), film del 2004, co-prodotto e diretto da Jay Roach e interpretato da Robert De Niro e Ben Stiller. È il sequel di Ti presento i miei (2000) e, come quest’ultimo, ha un registro spiccatamente comico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gaylord “Greg” Fotter (Focker nella versione originale) è a un passo dallo sposare l’amata Pam, ma prima di ciò deve presentare i suoi genitori, Bernard “Bernie” e Rosalinda “Roz”, che vivono a Miami, ai futuri suoceri, Jack e Dina, già conosciuti nel primo film. Greg e Pam vanno a Long Island per prendere i suoceri con il nipotino, Piccolo Jack, e Sfigatto, e partire in aereo per visitare i genitori di Greg, ma il suocero arriva con un enorme e lussuosissimo caravan e pianifica il viaggio via terra per Miami. Durante il viaggio Jack dichiara a Greg di volere osservare e giudicare i consuoceri per decidere se Greg possa entrare nella sua famiglia. Mentre i Byrnes sono rigidi, formali, tradizionalisti e algidi, sino a non concedere alcuna coccola al nipotino, i Fotter sono molto più emotivi, affettuosi, allegri e “hippie”, e hanno educato Greg alla contestazione del potere e al non arrivismo spinto. Bernie è stato un avvocato di successo che ha rinunciato alla carriera per fare il papà casalingo, mentre Roz è una sessuologa specializzata nella sessualità degli anziani.

Mi presenti i tuoi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mi presenti i tuoi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robert De Niro: Jack Byrnes

Ben Stiller: Gaylord “Greg” Fotter

Dustin Hoffman: Bernard “Bernie” Fotter

Barbra Streisand: Rosalind “Roz” Fotter

Blythe Danner: Dina Byrnes

Teri Polo: Pamela “Pam” Byrnes

Tim Blake Nelson: ag. LeFlore

Alanna Ubach: Isabel

Ray Santiago: Jorge Villalobos

Owen Wilson: Kevin Rawley

Shelley Berman: giudice IRA

Streaming e tv

Dove vedere Mi presenti i tuoi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 24 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.