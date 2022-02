Mi fiderò, il testo della canzone di Marco Mengoni ospite al Festival di Sanremo 2022

Qual è il testo di Mi fiderò, la canzone di Marco Mengoni ospite stasera – sabato 5 febbraio – alla serata finale del Festival di Sanremo 2022? Ecco tutte le parole del brano e il video:

Differenza sottile

Tra il fare e il dire

So che c’è di mezzo un mare

E ci puoi morire

Ho tracciato un confine

Sono solo linee

E camminato mille strade

Per non farmi scoprire

In questo piccolo spazio

In una piazza così grande

La mia vita mi sorprende

E mi riempie di domande

E tu non hai risposte

Ma sorridi al momento giusto

Da farmi incazzare e poi dal niente

Ridere di gusto

Mi fiderò delle tue labbra che parlano

Che sembrano mantra e non ascolto nemmeno

Mi fiderò delle tue mani la notte

Che mi portano in posti che non conoscevo

Mi fiderò del tuo coraggio più del mio

Quando per paura l’ho nascosto pure a Dio

Mi fiderò, ma non sarà senza riserve

Temere di amare o amare senza temere niente

Mi fiderò

Senza temere niente

Voglio qualcosa per cui soffrire

Che niente per cui vivere

Voglio qualcosa che non puoi capire

Che qualcosa che puoi solo dire

Dirò che

Amarti è facile e impossibile

La tua vita è un’area inagibile

Io posso entrare solamente però, però

Se tu non ti dai limiti e smetti di decidere

Al posto di lasciarti andare e dirmi solo di no

Di no, sai dirmi solo di no, di no

Se io non mi do limiti e non ho mai deciso

Di chiudere una porta con te

Perché so che cos’ho

Cos’ho e so che tu (in fondo)

Mi fiderò delle tue labbra che parlano (mi ami un sacco ma)

Che sembrano mantra e non ascolto nemmeno

Mi fiderò delle tue mani la notte

Che mi portano in posti che non conoscevo

Mi fiderò del tuo coraggio più del mio

Quando per paura l’ho nascosto pure a Dio

Mi fiderò, ma non sarà senza riserve

Temere di amare o amare senza temere niente

Mi fiderò

Senza temere niente

Mi fiderò

Senza temere niente

Mi fiderò per che mi tiene sicuro

In un giorno qualunque, un’ora prima del buio

Mi fiderò perché non è una promessa

E nessuno dei due ha mai detto lo giuro

Mi fiderò del tuo coraggio più del mio

Quando per paura l’ho nascosto pure a Dio

Mi fiderò, ma non sarà senza riserve

Temere di amare o amare senza temere niente

Mi fiderò

Senza temere niente

Mi fiderò

Senza temere niente

