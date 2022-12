Mi casa es tu casa: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata dello show di Cristiano Malgioglio su Rai 2, 21 dicembre 2022

Mi casa es tu casa è il nuovo programma di Rai 2 che segna il debutto alla conduzione di Cristiano Malgioglio. Questa sera, 21 dicembre 2022, va in onda la seconda puntata. Tanti gli ospiti anche internazionali che entreranno in un’atmosfera divertente, emozionante e irresistibilmente “almodovariana”. In tutto sono previste cinque puntate, a cominciare dal 7 dicembre, e in onda ogni mercoledì in prima serata alle 21.20. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata di Mi casa es tu casa.

Anticipazioni e ospiti

La dimensione domestica e informale del programma permetterà di conoscere famosi personaggi dello spettacolo in modo intimo e profondo, arricchito da filmati dalle teche. Grande ospite di questa seconda puntata di Mi casa es tu casa è Ilona Staller, l’ex pornostar nota con il nome d’arte di Cicciolina.

Mi casa es tu casa: quante puntate

Abbiamo visto gli ospiti e le anticipazioni di Mi casa es tu casa, ma quante puntate sono previste? In tutto cinque episodi, in onda su Rai 2 ogni mercoledì dal 7 dicembre 2022 alle ore 21.20. L’ultima puntata va in onda il 4 gennaio 2023. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 7 dicembre 2022

Seconda puntata: 14 dicembre 2022

Terza puntata: 21 dicembre 2022

Quarta puntata: 28 dicembre 2022

Quinta puntata: 4 gennaio 2023

Streaming e tv

Dove vedere Mi casa es tu casa in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni mercoledì a partire dal 7 dicembre 2022 alle ore 21.20 per cinque puntate. Anche in diretta streaming o in qualsiasi momento on demand su Rai Play.