Metti la nonna in freezer: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 5 settembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Metti la nonna in freezer, film del 2018 di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, interpretato da Fabio De Luigi e Miriam Leone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Claudia è una giovane restauratrice da tempo in crisi lavorativa, che per tirare avanti è costretta a fare affidamento unicamente sulle finanze dell’anziana nonna Birgit. All’improvvisa morte di quest’ultima, per evitare la bancarotta, Claudia, insieme alle sue amiche e colleghe Rossana e Margie, arriva alla drastica decisione di nascondere e conservare il cadavere della nonna nel freezer, pianificando una truffa per continuare a incassarne la pensione. La situazione degenera quando nella vita di Claudia fa capolino Simone, un maldestro ma incorruttibile maresciallo della Guardia di Finanza, il quale dopo una delusione d’amore si è gettato a capofitto nel lavoro, divenendo per questo l’incubo dei suoi colleghi a causa della sua solerzia; questi, anche per distrarlo dalle vicende lavorative, gli sottopongono il caso di Claudia, all’apparenza un normale controllo di routine. Fatto sta che Simone s’innamora a prima vista, cominciando a corteggiare assiduamente la ragazza senza sospettare minimamente della truffa; al contrario, Claudia teme che l’uomo stia prima di tutto indagando su di lei, portandola così, insieme alle amiche, a escogitare mille stratagemmi per tenere nascosta la verità sulla nonna. A complicare le vicende si inserisce Augusto, un uomo anziano con cui Birgit ha intrapreso una relazione extraconiugale, il quale è venuto a comunicarle (in realtà a Claudia travestita) di essere finalmente diventato vedovo, ma Claudia lo allontana. Pochi minuti dopo arriva Simone: costui ha intuito che Claudia abbia sofferto per l’assenza emotiva della madre e ne vuole parlare alla nonna (che crede viva), e si sfoga proprio con Claudia, ancora truccata dall’incontro con Augusto: le parole dette da Simone fanno finalmente invaghire Claudia, i due si mettono insieme e dopo pochi mesi lei rimane incinta.

Metti la nonna in freezer: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Metti la nonna in freezer, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fabio De Luigi: Simone Recchia

Miriam Leone: Claudia Maria Lusi

Barbara Bouchet: nonna Birgit

Maurizio Lombardi: Rambaudo

Francesco Di Leva: Gennaro

Lucia Ocone: Rossana

Marina Rocco: Margie

Eros Pagni: Augusto

Carlo De Ruggieri: Palumbo

Susy Laude: Marta

Giovanni Esposito: politico corrotto

Paolo Bessegato: generale, padre di Rambaudo

Nando Irene: Giorgio Lavecchia, il latitante

Streaming e diretta tv

Dove vedere Metti la nonna in freezer in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 5 settembre 2022 – alle ore 21,25 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.