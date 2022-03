Metti la nonna in freezer: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, sabato 26 marzo 2022, alle ore 21:15 su Sky Cinema 1 va in onda Metti la nonna in freezer, un film commedia del 2018 diretto a quattro mani da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Vediamo tutto quello che sappiamo su trama, cast e streaming.

Trama

Scopriamo la trama del film con Miriam Leone e Fabio De Luigi. La protagonista è Claudia, di professione restauratrice, che è costretta a sopravvivere con la pensione della nonna in attesa che lo Stato le versi il corrispettivo per il lavoro svolto. Quando sua nonna viene improvvisamente a mancare, Claudia è sull’orlo della bancarotta. Non ha idea di come sopravvivere senza quell’entrata, considerando quanto sia precario il suo settore professionale. E, insieme alle sue amiche, mette in piedi una truffa per far sì che allo Stato sua nonna risulti ancora viva e quindi che percepisca la pensione mensile. Ma sulla strada di Claudia arriva Simone Recchia, un finanziere goffo ma incorruttibile, o almeno così appare. Il suo obiettivo è far sì che giustizia sia fatta ad ogni costo.

Metti la nonna in freezer: il cast del film

Dopo aver esplorato per sommi capi la trama, scopriamo qual è il cast completo di Metti la nonna in freezer. Ecco l’elenco dei personaggi e i rispettivi personaggi:

Fabio De Luigi: Simone Recchia

Miriam Leone: Claudia Maria Lusi

Barbara Bouchet: nonna Birgit

Maurizio Lombardi: Rambaudo

Francesco Di Leva: Gennaro

Lucia Ocone: Rossana

Marina Rocco: Margie

Eros Pagni: Augusto

Carlo De Ruggieri: Palumbo

Susy Laude: Marta

Paolo Bessegato: generale, padre di Rambaudo

Nando Irene: Giorgio Lavecchia

Streaming e TV

Dove vedere Metti la nonna in freezer in diretta TV e in live streaming? Semplice: come già detto il film arriva sabato 26 marzo 2022 in prima serata su Sky Cinema 1. Per questo è necessario avere un abbonamento alla piattaforma di Sky. Nel caso è possibile seguire il film anche in diretta streaming attraverso SkyGo oppure NOW con il pacchetto cinema.