A che ora inizia l’apertura della Porta Santa del Giubileo e la Messa della Vigilia di Natale 2024 con Papa Francesco: orario inizio

A che ora inizia il rito dell’apertura della Porta Santa per il Giubileo 2025 e la Messa della Vigilia di Natale 2024 con Papa Francesco in diretta in mondovisione dalla Basilica di San Pietro? Un evento storico che segna l’inizio del Giubileo 2025, con Papa Francesco che apre la Porta Santa nella Basilica di San Pietro. Appuntamento a partire dalle ore 19 di oggi, 24 dicembre 2024, con Papa Francesco che presiede la Messa nella Notte di Natale del Signore. La Celebrazione Eucaristica sarà preceduta da una preghiera di preparazione con inizio alle ore 18.30. Una celebrazione piuttosto lunga che lega l’inizio del Giubileo e la Messa di Natale.

Streaming e tv

Dove vedere la Messa della Vigilia di Natale 2024 e l’apertura della Porta Santa del Giubileo con Papa Francesco di oggi, 24 dicembre? Appuntamento in diretta in mondovisione su Rai 1, a cura del Tg1, questo pomeriggio, Vigilia di Natale, a partire dalle 18.40. Diretta anche su Tv2000 (visibile al tasto 28 del digitale terrestre, 157 di Sky o 18 di Tivùsat) con collegamento dalle 19.30 e sul canale YouTube di Vatican News selezionando il player dedicato e in streaming su Rai Play. Ricordiamo che domani, 25 dicembre (Natale) Papa Francesco alle ore 12 terrà il tradizionale messaggio di auguri con la benedizione Urbi et Orbi.

L’evento di questa sera, con l’apertura della Porta Santa del Giubileo 2025, avrà una durata di oltre due ore. La cerimonia inizierà alle ore 19 e durerà fino alle 21.30 circa. Salta dunque sia l’appuntamento con l’Eredità che Affari tuoi. Alle 21.30 spazio al messaggio natalizio del presidente della Cei card. Zuppi in compagnia di Lorena Bianchetti. Alle 21.45 una breve edizione del Tg1.