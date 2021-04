Messa di Pasqua 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione con Papa Francesco

Questa mattina, domenica 4 aprile 2021, Papa Francesco celebra la Messa di Pasqua 2021 dalle ore 10 dalla Basilica di San Pietro. Una celebrazione che sarà possibile seguire in diretta su Rai 1 e Tv2000. Dove vedere la Messa di Pasqua 2021 con Papa Francesco in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La celebrazione solenne, nel giorno della Risurrezione di Gesù dai morti, verrà trasmessa in chiaro su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) a partire dalle ore 09,50. L’inizio della Messa di Pasqua è previsto per le ore 10. La Santa Messa sarà visibile in diretta anche su Tv2000, disponibile al tasto 28 del digitale terrestre, sul 18 di Tivùsat e al canale 157 di Sky. A seguire, dalle 12, Papa Francesco imporrà la Benedizione Urbi et orbi, alla città e al mondo.

Messa di Pasqua 2021 con Papa Francesco streaming live

Non solo tv. La celebrazione sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione, RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi in onda sui canali Rai da pc, tablet e smartphone. Oltre a Raiplay si potrà seguire tutto tramite i canali di Vatican News e sul sito di Tv2000. Qui la diretta dal canale YouTube di Vatican News.

Pasqua 2021: le celebrazioni di Papa Francesco

Di seguito le celebrazioni per la Pasqua 2021 con Papa Francesco:

VENERDÌ SANTO (2 aprile 2021)

Passione del Signore: ore 18.00 (Tv2000)

Via Crucis a Piazza San Pietro: ore 21.00 (Tv2000, Rai 1)

SABATO SANTO (3 aprile 2021)

Veglia Pasquale: ore 19.30 (Tv2000)

DOMENICA DI PASQUA (4 aprile 2021)

Santa Messa del Giorno: ore 10.00 (Tv2000, Rai 1 con diretta dalle 9.50)

Urbi et Orbi: ore 12.00 (Tv2000, Rai 1)

LUNEDÌ IN ALBIS (5 aprile 2021)

Regina Coeli: ore 12 (Tv2000) | In diretta dalla biblioteca del Palazzo Apostolico

Potrebbero interessarti Benedizione Urbi et Orbi Pasqua 2021 streaming e diretta tv: dove vederla Ascolti tv sabato 3 aprile: Una serata tra amici, Amici, Città segrete A che ora inizia la Messa di Pasqua 2021 con Papa Francesco: l’orario su Rai 1 e Tv2000