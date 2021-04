A che ora inizia la Messa di Pasqua 2021 con Papa Francesco: l’orario

A che ora inizia la Messa di Pasqua 2021 con Papa Francesco, in onda oggi – domenica 4 aprile 2021 – su Rai 1 e Tv2000? La Santa Messa della domenica di Pasqua, on cui si celebra la Risurrezione di Gesù dai morti, inizia alle ore 10, in diretta dalla Basilica di San Pietro. Una delle principali solennità per tutti i cristiani, presieduta ovviamente da Papa Francesco. Al termine della celebrazione, alle ore 12, ci sarà la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo. Per chi volesse, alle 10.00 su Rai 2 va in onda in diretta anche il Culto Evangelico Domenica di Pasqua, trasmesso in Eurovisione dalla Chiesa Evangelica Battista di Grosseto.

Pasqua 2021: le celebrazioni di Papa Francesco

Di seguito le celebrazioni per la Pasqua 2021 con Papa Francesco:

VENERDÌ SANTO (2 aprile 2021)

Passione del Signore: ore 18.00 (Tv2000)

Via Crucis a Piazza San Pietro: ore 21.00 (Tv2000, Rai 1)

SABATO SANTO (3 aprile 2021)

Veglia Pasquale: ore 19.30 (Tv2000)

DOMENICA DI PASQUA (4 aprile 2021)

Santa Messa del Giorno: ore 10.00 (Tv2000, Rai 1 con diretta dalle 9.50)

Urbi et Orbi: ore 12.00 (Tv2000, Rai 1)

LUNEDÌ IN ALBIS (5 aprile 2021)

Regina Coeli: ore 12 (Tv2000) | In diretta dalla biblioteca del Palazzo Apostolico

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia la Messa di Pasqua 2021 con Papa Francesco, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La celebrazione verrà trasmessa in chiaro, gratis, su Rai 1 a partire dalle ore 10 dalla Basilica di San Pietro, con collegamento speciale dalle 9.50. Chi preferisce può seguire la Messa della domenica di Pasqua oggi – 4 aprile 2021 – sempre in diretta dalle 10 su Tv2000, al tasto 28 del digitale terrestre, 157 di Sky e 18 di Tivùsat. A seguire, dalle 12, sugli stessi canali, la Benedizione Urbi et Orbi. La Messa di Pasqua 2021 sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it, sul sito di Tv2000 e Vatican News.

