Messa in tv 26 dicembre 2025 (Santo Stefano), dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora, Tv2000

Dove vedere la Messa in tv oggi, 26 dicembre 2025 (Santo Stefano)? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 26 dicembre.

In tv e streaming: orario, luogo e canale

Oggi, 26 dicembre 2025, la Chiesa ricorda Santo Stefano, il primo martire cristiano. Ve lo diciamo subito: non è prevista nessuna Messa né su Rai 1 né su Canale 5, anche perché non è di precetto. L’unico canale a trasmetterla è Tv2000, la tv della Cei (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky). Appuntamento con la Santa Messa nella solennità di Santo Stefano il 26 dicembre 2025 alle ore 8.30 e 19.00. Inoltre alle 12 sempre su Tv2000 sarà possibile seguire in diretta l’Angelus di Papa Leone XIV da San Pietro. Diretta streaming sul player di Tv2000 e sui canali social e YouTube di Vatican News.

Il programma di Santo Stefano

TV2000

Ore 8.30 – Santa Messa

Ore 12 – Angelus

Ore 19 – Santa Messa