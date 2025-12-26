Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:10
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Messa in tv 26 dicembre 2025 (Santo Stefano) dove vedere su Rai 1, Tv2000 e Canale 5: orari, luogo, streaming

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Messa in tv 26 dicembre 2025 (Santo Stefano), dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora, Tv2000

Dove vedere la Messa in tv oggi, 26 dicembre 2025 (Santo Stefano)? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 26 dicembre.

In tv e streaming: orario, luogo e canale

Oggi, 26 dicembre 2025, la Chiesa ricorda Santo Stefano, il primo martire cristiano. Ve lo diciamo subito: non è prevista nessuna Messa né su Rai 1 né su Canale 5, anche perché non è di precetto. L’unico canale a trasmetterla è Tv2000, la tv della Cei (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky). Appuntamento con la Santa Messa nella solennità di Santo Stefano il 26 dicembre 2025 alle ore 8.30 e 19.00. Inoltre alle 12 sempre su Tv2000 sarà possibile seguire in diretta l’Angelus di Papa Leone XIV da San Pietro. Diretta streaming sul player di Tv2000 e sui canali social e YouTube di Vatican News.

Il programma di Santo Stefano

TV2000
Ore 8.30 – Santa Messa
Ore 12 – Angelus
Ore 19 – Santa Messa

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv giovedì 25 dicembre: Stanotte a Torino, Concerto di Natale
TV / Notting Hill: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Stanotte a Torino: tutto quello che c’è da sapere sul programma di Alberto Angela
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv giovedì 25 dicembre: Stanotte a Torino, Concerto di Natale
TV / Notting Hill: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Stanotte a Torino: tutto quello che c’è da sapere sul programma di Alberto Angela
TV / Il ritorno di Mary Poppins: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Soul: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione
TV / Concerto di Natale: anticipazioni e ospiti dello show condotto da Federica Panicucci su Canale 5
TV / Harry Potter e la pietra filosofale: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Benedizione Urbi et Orbi Natale 2025 streaming e diretta tv: dove vedere con Papa Leone
TV / A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi: l’orario con Papa Leone XIV per Natale 2025
TV / Ascolti tv mercoledì 24 dicembre: Messa di Natale, Il Volo – Incanto di Natale
Ricerca