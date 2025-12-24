Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Messa in tv 24 dicembre 2025 (Vigilia di Natale), dove vedere su Rai 1 e Tv2000: orari, luogo, streaming

di Antonio Scali
Oggi, 24 dicembre 2025, Vigilia di Natale, su Rai 1 e Tv2000 va in onda in serata la Messa nella di Natale, la prima presieduta da Papa Leone XIV. Appuntamento alle ore 22 dalla Basilica di San Pietro, per la Messa nella Notte Santa di Natale, per celebrare la venuta del Signore.

In tv e streaming: orario, luogo e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 24 dicembre 2025, Vigilia di Natale, alle ore 22, dalla Basilica di San Pietro in Roma con Papa Leone XIV. Collegamento su Rai 1 dalle 21.50. Presente anche la diretta streaming su RaiPlay. Su TV2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa di oggi alle 8.30 e alle 22. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Non è prevista per oggi la Messa su Canale 5.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
