Messa in tv 19 aprile 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 19 aprile 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 19 aprile.

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 19 aprile 2026, alle ore 11 da Luanda, Angola, presieduta da Papa Leone nel corso del suo viaggio apostolico in Africa. Alle 12 poi il Regina Coeli di Papa Leone XIV. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa alle ore 8.30, alle 11 con Papa Leone e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle 12 su Rai 1 e Tv2000 il Regina Coeli, la preghiera che nel tempo pasquale sostituisce l’Angelus, con Papa Leone XIV.

Il programma

Rai 1

Ore 11 – Santa Messa dall’Angola con Papa Leone

Ore 12 – Regina Coeli Papa Leone XIV

Canale 5

Ore 10 – Santa Messa

TV2000

Ore 8.30 – Santa Messa

Ore 11 – Santa Messa dall’Angola con Papa Leone

Ore 19 – Santa Messa