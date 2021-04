Messa Giovedì Santo streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione

Dove vedere la Messa del Giovedì Santo (in Cena Domini) in diretta tv e in streaming? La Pasqua è ormai vicina e con la Messa del Giovedì Santo 2021 inizia ufficialmente il Triduo Pasquale. Una celebrazione importante con la quale si ricorda l’istituzione dell’Eucarestia e del sacerdozio, con Gesù che nell’Ultima Cena ha istituito la Chiesa, sposa di Cristo. Ma dove vedere la Messa del Giovedì Santo 2021 di oggi 1 aprile – in diretta tv e in streaming? Qual è l’orario e il canale? Bisogna intanto dire che a celebrare la Messa non sarà Papa Francesco, ma il cardinale decano del Collegio, Giovanni Battista Re. Il Pontefice ha presieduto questa mattina alle 10 la Santa Messa Crismale del Giovedì Santo, con i sacerdoti della diocesi di Roma, in qualità di Vescovo della Capitale. L’orario della Messa del Giovedì Santo (in Cena Domini), con cui i celebra l’Ultima Cena di Gesù, è in programma alle ore 18. A causa delle restrizioni per il Covid, non è possibile effettuare la tradizionale lavanda dei piedi.

In tv

La Messa del Giovedì Santo, “Cena del Signore”, alle 0re 18, viene trasmessa in diretta dalla Basilica di San Pietro, su Tv2000. La celebrazione non è presieduta da Papa Francesco ma dal Card. Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. Alle 20, invece, andrà in onda la veglia nell’orto degli ulivi. Il canale edito dalla Cei è visibile al tasto 28 del digitale terrestre, al tasto 157 del decoder Sky e al canale 18 della piattaforma satellitare Tivùsat. Non è dunque prevista una diretta sui canale Rai.

Messa Giovedì Santo 2021 Cena del Signore streaming live

Non solo tv. La celebrazione sarà visibile anche in live streaming sul sito di Tv2000, che permette di seguire i vari programmi dell’emittente da pc, tablet e smartphone. Inoltre si potrà seguire tutto tramite i canali di Vatican News.

Pasqua 2021: le celebrazioni di Papa Francesco

Di seguito le celebrazioni per la Pasqua 2021 con Papa Francesco:

VENERDÌ SANTO (2 aprile 2021)

Passione del Signore: ore 18.00 (Tv2000)

Via Crucis a Piazza San Pietro: ore 21.00 (Tv2000, Rai 1)

SABATO SANTO (3 aprile 2021)

Veglia Pasquale: ore 19.30 (Tv2000)

DOMENICA DI PASQUA (4 aprile 2021)

Santa Messa del Giorno: ore 10.00 (Tv2000, Rai 1 con diretta dalle 9.50)

Urbi et Orbi: ore 12.00 (Tv2000, Rai 1)

