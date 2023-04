Messa del Crisma streaming e diretta tv: dove vederla oggi giovedì santo 2023

Durante la settimana della Pasqua, la settimana santa, uno degli appuntamenti centrali, che dà il via al Triduo pasquale, è la messa del Crisma, che si svolge il mattino del giovedì santo. Durante questa messa il vescovo consacra gli oli santi, quali appunto crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi. Oli sacri che verranno poi usati dai sacerdoti durante l’anno. Papa Francesco, in quanto vescovo di Roma e successore di Pietro, celebra la Messa del Crisma questa mattina, giovedì santo, 6 aprile 2023, alle ore 9.30 dalla Basilica di San Pietro. Ma dove seguire la funzione con Papa Francesco in diretta TV e live streaming? Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli.

In TV

L’appuntamento con la funzione del giovedì santo della Messa del Crisma è prevista con Papa Francesco questa mattina, 6 aprile 2023. La Messa del Crisma si svolge dalle ore 9:30 in diretta televisiva su TV2000. Per seguire in diretta la funzione è necessario sintonizzarsi al canale 28 del digitale terrestre oppure al tasto 18 per chi dispone di tivùsat. Chi invece ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare il canale al tasto 157.

Messa del Crisma streaming

Se invece vi interessa seguire la Messa del Crisma di giovedì santo 6 aprile 2023 in live streaming, potete farlo sul sito di TV2000. Basterà visitare la sezione live della piattaforma di TV2000 e apparirà il riquadro sottostante con il collegamento in diretta al canale. Quindi ciò che viene trasmesso in chiaro in televisione è disponibile anche via streaming attraverso la piattaforma. In questo caso non è necessario effettuare una registrazione, come invece accade per Rai e Mediaset. Non è prevista una diretta di questa Messa su Rai 1 e Canale 5. Potete seguire la Messa del Crisma 2023 anche sui canali social, Facebook e YouTube di Vatican Media.

Pasqua 2023: le funzioni previste durante la settimana

Oltre alla Messa del Crisma, durante la settimana santa sono previste altre funzioni in diretta televisiva o streaming, con o senza Papa Francesco. Il primo appuntamento di interesse per i religiosi arriva giovedì 6 aprile alle ore 9,30 con la Messa del Crisma nella Basilica San Pietro. Diretta tv su canale Tv2000. Alle 16 poi, sempre su Tv2000, la Messa vespertina.

Venerdì 7 aprile la Via Crucis dal Colosseo di Roma (presente Papa Francesco) che verrà trasmessa su Rai 1 dalle ore 20,30 (telecronaca di Ignazio Ingrao). Quindi la domenica di Pasqua, 9 aprile, con la Messa in diretta dalla Basilica di San Pietro. A seguire il messaggio Pasquale e la Benedizione Urbi et Orbi (in programma alle ore 12). Diretta tv affidata a Rai 1 e Tv2000. Infine lunedì 10 aprile (lunedì dell’Angelo) alle ore 12 il Regina Coeli, diretta tv su Rai 1 e Tv2000.