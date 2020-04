Meraviglie – La penisola dei tesori: Alberto Angela stasera torna su Rai 1

Meraviglie – La penisola dei tesori: il viaggio di Alberto Angela tra Umbria e Campania

Questa sera, mercoledì 15 aprile 2020, torna su Rai 1 Meraviglie – La penisola dei tesori, il programma con Alberto Angela che ci porta a scoprire le meraviglie e la storia del nostro Paese, il suo ineguagliabile patrimonio stoico e artistico, e le bellezze che tutti ci invidiano. Una scelta che la Rai ha deciso di portare avanti in questo periodo difficile per l’emergenza Coronavirus. Il primo appuntamento con le repliche di Meraviglie – La penisola dei tesori va in onda stasera, 15 aprile 2020, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Ecco le anticipazioni.

Meraviglie – La penisola dei tesori: le anticipazioni della prima puntata

Meraviglie – La penisola dei tesori è un viaggio imperdibile nei grandi tesori italiani. Un modo per rivedere o scoprire le bellezze del nostro Paese, in attesa di poterle visitare presto nuovamente dal vivo. D’altronde in Italia si concentrano 55 siti dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità, un numero che pone il nostro paese al secondo posto dopo la Cina.

Il primo appuntamento con Meraviglie La penisola dei tesori di stasera si apre, secondo le anticipazioni, con una magnifica visita alla Reggia di Caserta, la residenza reale dei Borbone. Ammireremo, guidati da Alberto Angela, le sale che la compongono, ma anche i maestosi giardini. La Reggia è d’altronde un capolavoro d’arte e ingegneria: basti pensare che l’Acquedotto Carolino portava l’acqua necessaria da 38 chilometri di distanza.

Come sempre ad accompagnarci in questo viaggio nelle bellezze italiche ci sono vari ospiti: Toni Servillo racconterà le emozioni provate da bambino alla prima visita e che cosa la reggia rappresenta per la città di Caserta.

La seconda tappa della puntata di oggi di Meraviglie – La penisola dei tesori è nelle Langhe piemontesi, un altro patrimonio Unesco designate come “esempio eccezionale di integrazione dell’uomo con il suo ambiente naturale”. Tra il Castello di Grinzane Cavour e la tenuta di Fontanafredda, rivivremo alcune tappe fondamentali del Risorgimento italiano, che proprio in queste zone ha vissuto momento fondamentali.

Come ospite di questa tappa nelle Langhe troveremo Paolo Conte, che farà rivivere la sua infanzia trascorsa tra i campi e i vigneti. L’ultima città in cui andremo in compagnia di Alberto Angela è Assisi, nel cuore dell’Umbria. La terra di San Francesco e di Giotto, due figure che sono all’origine della lingua e dell’arte italiana. Oltre alla Basilica dedicata al Santo con i magnifici affreschi di Giotto, si andrà alla scoperta di una parte della città poco conosciuta: i resti dell’Assisi romana.

Tra gli ospiti di quest’ultima tappa di Meraviglie Monica Bellucci, nata in questa regione, racconterà che cosa ha significato per lei essere umbra e che cosa rappresentava la città di Assisi negli anni della sua adolescenza. Sentiremo anche Vincenza Lomonaco, all’epoca Ambasciatore d’Italia presso l’UNESCO a Parigi, oggi presso il POLO ONU a Roma, che racconterà l’importanza di proteggere il patrimonio culturale.

Per rendere ancor più spettacoli questi luoghi ricchi di storia e cultura, il programma di Alberto Angela si avvale di tecnologie d’avanguardia come la perfezione delle immagini in 4K HDR, spettacolari riprese con droni, effetti speciali, minifiction. Appuntamento dunque con la replica di Meraviglie – La penisola dei tesori per stasera, 15 aprile 2020, su Rai 1 con Alberto Angela dalle 21.25.