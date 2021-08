Men of Honor – L’onore degli uomini: trama, cast, storia vera, trailer e streaming del film su Rete 4

Men of Honor – L’onore degli uomini è il film in onda questa sera, martedì 31 agosto 2021, su Rete 4 dalle 21.25. Si tratta di una pellicola del 2000 diretta da George Tillman Jr. e ispirata alla vera storia di Carl Brashear che fu il primo marinaio afroamericano ad ottenere l’abilitazione al servizio di palombaro e a divenire, nel 1970, Primo capo palombaro della marina militare statunitense. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Men of Honor – L’onore degli uomini? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama: storia vera

Il film racconta la storia di Carl Brashear (Cuba Gooding Jr.), giovane afroamericano del Kentucky. Forte degli insegnamenti costruttivi del padre agricoltore, il ragazzo lascia il suo paese natale nel 1948 con il sogno di assicurarsi una vita migliore: decide quindi di arruolarsi nella Marina americana. Tuttavia, il forte razzismo nei confronti delle persone di colore lo costringe ad imbarcarsi su una nave di salvataggio solo in qualità di cambusiere. Durante il viaggio, Carl ha modo di ammirare il coraggio di Billy Sunday (Robert De Niro), il capo palombaro dell’imbarcazione, che lo ispira a diventare il primo subacqueo nero della Marina. Dopo essere riuscito a essere promosso marinaio, Carl inizia la difficile scalata verso il suo sogno, scrivendo innumerevoli lettere all’arma prima di essere accettato nell’accademia per palombari di Bayonne, nel New Jersey. Ma una volta arrivato lì, il giovane marinaio dovrà di nuovo fare i conti con Sunday, che farà di tutto per mettergli i bastoni fra le ruote…

Men of Honor – L’onore degli uomini: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Men of Honor – L’onore degli uomini, ma qual è il cast? Tanti gli attori celebri che prendono parte a questa pellicola del 2000, tra cui Robert De Niro, Cuba Gooding Jr., Charlize Theron, Aunjanue Ellis, Hal Holbrook, Michael Rapaport, Powers Boothe, David Keith, Holt McCallany, Joshua Leonard, Dennis Troutman, Joshua Feinman, Carl Lumbly, Lonette McKee, David Conrad. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Robert De Niro: Billy Sunday

Cuba Gooding Jr.: Carl Brashear

Charlize Theron: Gwen Sunday

Aunjanue Ellis: Jo

David Keith: Cap. Hartigan

Michael Rapaport: Snowhill

Powers Boothe: Cap. Pullman

Joshua Leonard: Timothy Douglas Isert

Hal Holbrook: Cap. “Mr. Pappy”

Carl Lumbly: Mac Brashear

David Conrad: Cap. Hanks

Lonette McKee: Ella Brashear

Alimi Ballard: Coke

Leon Russom: Decker

Glynn Turman: Floyd

Trailer

Di seguito il trailer del film Men of Honor – L’onore degli uomini, basato su una storia vera, e in onda stasera su Rete 4.

Streaming e tv

Dove vedere il film Men of Honor in tv? L’appuntamento è per stasera, martedì 31 agosto 2021 alle 21.25, su Rete 4, al canale 4 del telecomando del vostro digitale terrestre. La pellicola è disponibile anche in HD, al canale 504. Inoltre, tutti i possessori di un decoder Sky possono vedere la commedia italiana al tasto 104 della pay-tv.

Ma non è tutto, perché L’onore degli uomini è disponibile anche in streaming. Per poterlo vedere su pc, smartphone e tablet, infatti, sarà sufficiente collegarsi sulla piattaforma Mediaset Play, che permette lo streaming in diretta e on demand di tutti i programmi in onda sui canali Mediaset. Per usufruire della piattaforma, bisogna registrarsi (gratuitamente) con una mail o con un account social.

